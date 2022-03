Microsoft porta PC Game Pass nel Sud Est Asiatico

Microsoft sta portando il PC Game Pass nel Sud Est Asiatico, come riferito dall'analista di mercato Daniel Ahmad, attraverso il rilascio di una prima versione del servizio destinata agli Insider iscritti al programma Preview, ma che prelude chiaramente a un rilascio completo nel prossimo periodo.

Questa manovra dovrebbe portare il PC Game Pass, ovvero la sezione di Xbox Game Pass dedicata alla piattaforma Windows, secondo la nuova denominazione adottata nei mesi scorsi, a vari paesi come Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia e Vietnam, che formano un nuovo mercato emergente di notevole interesse strategico per la casa di Redmond, dunque i risultati potrebbero essere interessanti.



Secondo quanto riferito da Ahmad, i paesi in questione dovrebbero rappresentare un bacino potenziale di circa 160 milioni di utenti, per quanto riguarda il gaming su PC, dove peraltro un abbassamento delle barriere economiche per l'accesso al gioco, rappresentato dall'introduzione del servizio su abbonamento, potrebbe essere accolto molto positivamente.

Prosegue dunque il programma di espansione del Game Pass avviato da Microsoft ormai da anni, con un'estensione progressiva del servizio che procede a velocità differenti a seconda dei territori interessati, ma che sta avanzando di recente soprattutto in Asia, dopo l'uscita di Xbox Game Pass in Giappone.