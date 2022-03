PlayStation Spartacus annunciato oggi con giochi classici, un'altra fonte sul rumor

Ormai dovrebbe essere questione di ore prima di arrivare all'atteso annuncio di PlayStation Spartacus, nome in codice che sembra identificare il nuovo servizio su abbonamento di Sony che dovrebbe porsi come una sorta di risposta a Xbox Game Pass, con supporto anche per giochi classici di PS3 e PS Vita, come confermato anche da un altro giornalista piuttosto attendibile.

In questo caso si tratta di Jordan Middler, giornalista di VGC, che rispondendo a un tweet di Jeff Grubb ha praticamente confermato che, nella giornata di oggi, verrà annunciato questo nuovo servizio su abbonamento di Sony con supporto per titolo classici provenienti delle generazioni passate di PlayStation.



Lo scambio, riportato qui sopra, è piuttosto interessante: i solito Jeff Grubb ha risposto a un sibillino tweet di PlayStation AU (account ufficiale) che ricordava la serie Sly Cooper, sostenendo che Sly Cooper: Thieves in Time è stato "purtroppo l'ultimo della serie". Il tweet di PlayStation, di per sé, potrebbe rappresentare anche una possibile indicazione sul ritorno della serie in qualche forma, forse anche con un nuovo capitolo, visto che anche questo è un argomento ricorrente nelle voci di corridoio recenti.

Grubb ha risposto scrivendo "Vorrei che ci fosse modo di fare qualcosa su questo", a cui Middler ha risposto con un suggerimento ancora più esplicito, scrivendo "Scommetto che ci sarà un sistema molto semplice per giocare a questi titoli su console moderne svelato in 6/8 ore". Il tweet è di questa mattina e sembra proprio indicare il prossimo annuncio di un servizio che consenta di giocare i classici PlayStation come Sly Cooper, cosa che dovrebbe essere tra le caratteristiche di Spartacus.

Per il resto, già Bloomberg aveva riferito che una presentazione del servizio è prevista per questa settimana e, proprio ieri sera, anche Greg Miller di Kinda Funny ha ribadito come uno degli annunci previsti per questa settimana sia proprio legato all'arrivo di Spartacus.