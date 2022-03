Apex Legends: versioni PS5 e Xbox Series X e S in arrivo con l'aggiornamento di oggi

Le versioni PS5 e Xbox Series X e S di Apex Legends saranno rese disponibili con l'aggiornamento odierno. Includeranno caratteristiche avanzate come il 4K nativo e l'HDR. A svelarlo è stato il blog ufficiale del gioco, che ha anche illustra cosa possono aspettarsi gli utenti in termini grafici.

Intanto va specificato che la versione PS5 andrà scaricata a mano dalla dashboard della console, lì dove le versioni Xbox Series saranno scaricate in automatico dal sistema grazie allo Smart Delivery, uno dei servizi offerti dalla console. Quindi, che abbiate Series S o Series X non dovete preoccuparvi di nulla.

Leggiamo l'elenco delle novità grafiche introdotte per le console di nuova generazione.

4K output (PS5 / Series X)

Full 60hz gameplay (PS5 / Series X|S)

HDR (PS5 / Xbox Series X|S)

Higher resolution shadow maps (PS5 / Series X)

Greater LOD distances (PS5 / Series X)

Alcune caratteristiche non saranno aggiunte da subito, ma arriveranno con aggiornamenti successivi, come il gameplay a 120hz e il supporto completo per il DualSense di PS5, oltre a vari miglioramenti grafici e sonori.

Queste versioni saranno rilasciate come parte del Warriors Collection Event, che aggiungerà contenuti per tutti, come la modalità 9x9 Control, una nuova mappa chiamata Drop-Off e tanti altri ancora.