Krafton spiega come risolvere i problemi più comuni di inZOI e le misure antipirateria

Con due aggiornamenti pubblicati su Steam, l'editore Krafton ha spiegato come affrontare i problemi più comuni che i giocatori di inZOI stanno incontrando. Ha inoltre illustrato quali misure intende prendere contro la pirateria. Considerate che per adesso inZOI non è ancora disponibile in accesso anticipato (lo sarà il 28 marzo), ma che è già possibile usare il "Creative Studio" per crearsi i propri zoi, ossia i personaggi di gioco.

I problemi più comuni Quali sono i problemi più comuni? Intanto ad alcuni non sembra funzionare il riconoscimento facciale. Krafton ha quindi raccomandato agli utenti: Assicurati di utilizzare un dispositivo iOS, poiché il riconoscimento facciale è supportato solo su iOS.

La funzione di Facial Capture è supportata su iOS 16.0 o versioni successive.

Verifica che sia il dispositivo iOS che il PC siano connessi alla stessa rete.

Controlla le impostazioni del firewall di Windows Defender:

Vai al Firewall e cambia la rete da Pubblica a Privata. Un altro problema ricorrente è l'errore "Missing File Privileges", che appare durante l'installazione, spesso causato dalla cache di download della piattaforma. Per risolvere dovete cancellarla. Ecco come fare: Nel client di Steam, clicca su [Steam] → [Impostazioni] nel menu in alto a sinistra.

Seleziona la scheda [Download] e clicca sul pulsante [Cancella cache download] in basso.

Seleziona [Conferma] per procedere.

(Nota: dovrai effettuare nuovamente l'accesso a Steam!) Krafton specifica anche che: "Se l'errore persiste, potrebbe essere legato alle specifiche del sistema o alla memoria disponibile." Un terzo problema diffuso è il messaggio "Richiesta non valida." durante il caricamento su Canvas. In merito, l'editore ha spiegato: "Per proteggere il sistema Canvas, i caricamenti possono essere temporaneamente limitati se ci sono troppi tentativi in un breve periodo. La restrizione verrà rimossa automaticamente dopo 24 ore. Riprova più tardi." Avete problemi con la risoluzione? Ecco come provare a risolverli:

"Se all'avvio del gioco la risoluzione è troppo bassa o lo schermo appare allungato, prova a regolarla manualmente seguendo questi passaggi: Apri il file di configurazione che si trova in: C:\Users\{IlTuoNomeUtente}\AppData\Local\BlueClient\Saved\Config\Windows e modifica i valori nel file." Quinto e ultimo problema affrontato è quello della "Richiesta non valida. [Codice errore: ROSSO]" durante il caricamento su Canvas. Krafton ha spiegato che "Il Codice ROSSO può comparire quando il contenuto che stai tentando di caricare supera il limite di dimensione consentito per Canvas. Di solito significa che il contenuto è troppo grande. Prova a ridurre il numero di elementi inclusi come oggetti, risorse o immagini per diminuire la dimensione del file."