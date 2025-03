Il trailer del finale della seconda stagione di Solo Leveling è esplosivo

La prossima settimana sarà trasmesso l'ultimo episodio della seconda stagione dell'anime Solo Leveling, il fenomeno del momento. Per celebrare l'evento, l'editore Aniplex (un'etichetta di Sony) ha pubblicato un nuovo trailer che ne ripercorre tutte le puntate, mostrando i combattimenti più spettacolari con delle brevissime sequenze, che danno un effetto davvero esplosivo. Tranquilli, perché nel corso della serie i personaggi hanno anche parlato.

Prima di procedere con il video, vi chiediamo di fare attenzione perché, naturalmente, contiene delle grosse anticipazioni sulla seconda stagione (e non solo). Si tratta di un video dedicato a chi ha già visto tutte le puntate o a chi non ha problemi a conoscere qualche dettaglio in anticipo. Quindi, se non volete sapere o vedere niente, evitate di proseguire nella lettura e non premete il tasto play.