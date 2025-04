Un video mostra i "laboratori segreti" Microsoft dove la nuova Xbox è in costruzione, e forse un portatile

Ovviamente rimane tutto sul vago, ma il video, visibile a questo indirizzo su Today, risulta molto interessante perché consente di dare un'occhiata ad alcune aree all'interno di Xbox che normalmente non si vedono, come un tour all'interno del suddetto "laboratorio" dove evidentemente ci si occupa dello sviluppo dell'hardware .

In occasione del 50° anniversario di Microsoft, il sito Today ha pubblicato un video con interviste a vari personaggi in vista di Xbox, andando anche dentro a un "laboratorio segreto" in cui si sta anche progettando la nuova Xbox di prossima generazione, con tanto di menzione a un portatile .

Il laboratorio della prossima generazione

La parte in cui vediamo alcune scene panoramiche sul laboratorio viene introdotta, ovviamente in modo romanzato ma comunque interessante, dalla voce fuori campo del giornalista che spiega: "Spencer ci ha portato in un tour esclusivo all'interno dei loro laboratori top secret, dove la prossima generazione di Xbox viene costruita proprio adesso".

Sarah Bond

Il fatto che ci sia questa insistenza sul riferirsi a una nuova Xbox che viene sviluppata già in questo momento sembra voler sottolineare ancora una volta come Microsoft abbia intenzione di proporre un nuovo hardware forse non molto distante nel tempo, sebbene ancora non ci sia nulla di definito.

Risulta peraltro molto interessante anche il riferimento specifico a un hardware handheld, forse una nuova Xbox portatile che ricorre ormai da diverso tempo nelle voci di corridoio e che sarebbe stata suggerita da Spencer stesso.

"Quando ho chiesto al CEO dei rumor riguardanti la possibilità di un nuovo dispositivo portatile da Xbox", ha riportato il il Patterson, "lui ha detto che è qualcosa a cui sono molto interessati strizzata d'occhio", alimentando ancora le voci su una possibile variante portatile o ibrida di Xbox.

Di recente, ha fatto un certo scalpore un mock-up ufficiale dell'interfaccia Xbox che sembra mostrare anche l'accesso ai giochi Steam, facendo pensare a una possibile integrazione futura dello store in questione nei dispositivi Xbox.