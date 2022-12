Offerte eBay: il coupon di dicembre 2022 è disponibile, i dettagli sugli sconti

A partire da oggi, 5 dicembre 2022, sono disponibili nuove offerte tramite eBay Italia, sfruttando il codice sconto FESTE22. Il coupon garantisce uno scontro del 15% e sarà disponibile fino al 25 dicembre 2022. Potete trovare la pagina delle offerte a questo indirizzo.

Precisamente, il coupon FESTE22 attiva uno sconto del 15% sui prodotti compatibili con l'offerta che costano almeno 15€. Il codice può essere usato per un massimo di 3 volte per ogni utente e a ogni utilizzo garantisce uno sconto massimo di 50€. In totale, ogni persona può quindi ottenere 150€ di sconto. L'offerta termina il 25 dicembre 2022 alle 23:59.

Il coupon di eBay Italia è valido solo sui prodotti inclusi nelle categorie qui sotto indicate:

Accessori

Fotografia e video

Giochi

Tablet e eBook reader

Accessori TV e home audio

Cellulari: accessori

Dispositivi audio portatili, cuffie

Smartwatch

Abbigliamento e accessori

Sport e viaggi

Articoli per la bellezza e la salute

Orologi e gioielli

Articoli per animali

Illuminazione da interno

Cibi e bevande

Tessile da letto

Bagno

Articoli per cucina e bar

Macchine da caffè e tè

Decorazione della casa

Piccoli elettrodomestici da cucina

Arredamento

Feste e occasioni speciali

Giocattoli e Modellismo

Carte gioco collezionabili

Carte collezionabili sportive, figurine

Oli, fluidi e lubrificanti

Inoltre, il codice sconto può essere attivato solo su una serie di rivenditori specifici, di cui potete vedere l'elenco completo qui.

Vi segnaliamo inoltre che è disponibile il Canale Telegram dedicato alle Offerte di Multiplayer.it. Seguitelo per essere sempre aggiornati sulle ultime offerte selezionate dalla nostra redazione!

Le offerte del coupon FESTE22

Diteci, siete in cerca di qualcosa da acquistare in offerta, oppure vedrete quali sono i prodotti al miglior prezzo a disposizione?