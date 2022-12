Twitch: grosso calo di spettatori a novembre 2022

A novembre 2022 Twitch ha fatto registrare un grosso calo di spettatori, al punto da tornare ai risultati di settembre 2020. In totale le ore di visione sono state meno di 1,7 miliardi, un crollo del 10% rispetto a ottobre 2022.

Negli ultimi due anni Twitch ha vissuto una forte crescita, dovuta soprattutto ai confinamenti per la pandemia di COVID-19. Negli ultimi mesi ha iniziato però a dare segni di stanchezza, con la curva di crescita che è andata appiattendosi. I dati di novembre sono particolarmente negativi, perché sono i più bassi da settembre 2020.

Il calo in sé è il più marcato da giugno 2021, quando si registrò un -15%. Comunque sia non è la fine per la piattaforma. Twitch vive spesso di questi alti e bassi, con le fluttuazioni degli spettatori che si susseguono. Anche a novembre dell'anno scorso c'era stato un calo del 10,3%, ad esempio, compensato dalla maggiore base di spettatori di partenza.

Evidentemente novembre è un mese difficile per Twitch a causa delle vacanze negli USA e della fine di alcuni eventi esport come quelli di Dota 2, League of Legends e Counter-Strike: Global Offensive.

I lanci dei giochi possono aiutare la piattaforma, come quelli di God of War Ragnarok o Call of Duty: Modern Warfare 2, ma inevitabilmente l'attenzione di molti finisce altrove.

Va anche detto che Twitch non sta attraversando un momento particolarmente favorevole, tra polemiche sui compensi degli streamer, addii, ban del gioco d'azzardo e quant'altro.