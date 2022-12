Xbox Games with Gold, scopriamo i giochi di dicembre 2022

I Games with Gold proseguono il loro cammino a dicembre 2022 quasi nel silenzio generale, considerando che già in precedenza non erano propriamente in grado di attirare grande attenzione e la cosa non è certo migliorata con il passaggio dai 4 a 2 giochi distribuiti ogni mese, anzi. Vediamo dunque quali giochi gratis verranno distribuiti a dicembre 2022 agli abbonati a Xbox Live Gold e agli utenti di Xbox Game Pass Ultimate, con questi ultimi che però - sospettiamo - avranno ben altro da giocare in questo periodo. Vale sempre la regola aurea del caval donato e del guardargli in bocca, ma è indubbio che questa iniziativa sia seguita con sempre minore attenzione anche da parte della stessa Microsoft.

Una cosa sembra certa: nonostante le voci di corridoio emerse più volte anche negli anni scorsi, Xbox Live Gold sembra sia inamovibile. Quantomeno il passaggio dei giochi free-to-play al di fuori dell'abbonamento c'è stato, e questo è già un passo fondamentale, nonché dovuto e giunto anche con un certo ritardo, ma la rimozione del Live Gold sembra sia alquanto improbabile da parte di Microsoft, così come delle altre compagnie per quanto riguarda il gioco multiplayer online. Insomma, la riduzione nella quantità dei giochi e la scarsa attenzione alla selezione di questi non traggano in inganno: semplicemente, il Live Gold non è il servizio di punta della casa di Redmond tutta tesa verso il Game Pass, ma è un lascito del passato che rappresenta però ancora un perno di grande importanza nell'economia generazione di Xbox.