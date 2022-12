The Callisto Protocol: prima patch per console migliora frame-rate e problemi di crash

The Callisto Protocol ha ottenuto in queste ore la prima patch anche per le versioni console, ovvero PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One, con un primo aggiornamento che dovrebbe migliorare il frame-rate e risolvere i problemi di crash, almeno nelle intenzioni del team.

Dopo la patch rivolta alla versione PC, probabilmente quella più bisognosa di aggiustamenti, Striking Distance si è occupata anche delle versioni console, dimostrando peraltro una certa prontezza nel supporto per il suo nuovo gioco appena uscito, considerando che già nei primi giorni ha rilasciato update per tutte le versioni. Non abbiamo ancora avuto modo di rilevare gli effettivi cambiamenti, ma secondo le note già la prima patch dovrebbe avere effetti benefici anche su console.



In base a quanto riferito dal team, questa prima patch dovrebbe migliorare dunque la fluidità del gioco rendendo più consistente il frame-rate ed eliminando alcuni crash in cui era possibile incappare. Non sembra, tuttavia, che vengano risolti i bug specifici della versione Xbox Series X per quanto riguarda il ray tracing, per il quale il team rimanda a ulteriori informazioni e aggiornamenti nel corso della settimana.

A tale proposito, Striking Distance precisa che le ombre in ray tracing funzionano bene su Xbox Series X, mentre si sono rilevati problemi per quanto riguarda i riflessi attraverso tale tecnologia, cosa che è ancora in lavorazione per essere risolta. Attendiamo dunque ulteriori informazioni in arrivo nel corso della settimana, con possibili altri aggiornamenti a stretto giro. Avevamo visto come la versione PC al lancio è stata considerata un disastro dal punto di vista tecnico, per la quantità di problemi emersa.