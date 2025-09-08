0

Borderlands: The Handsome Collection è l’occasione perfetta per prepararsi all’uscita di Borderlands 4

La raccolta definitiva con Borderlands 2 e The Pre-Sequel è in sconto su Instant Gaming in versione PC, ed è il modo migliore per entrare nel caos prima del quarto capitolo.

NOTIZIA di Simone Lelli   —   08/09/2025
Borderlands 2
Borderlands: The Handsome Collection
Borderlands: The Handsome Collection
Borderlands: The Handsome Collection è disponibile su Instant Gaming a soli 6,87€, contro i 99€ originali. Considerando l'IVA italiana, il prezzo finale al checkout sarà di 8,38€. Un'offerta imperdibile per chi vuole recuperare due tra i migliori sparatutto cooperativi di sempre con tutti i DLC inclusi. Il pacchetto è acquistabile cliccando su questo link oppure tramite il pulsante che trovate qui sotto. Con l'annuncio di Borderlands 4 ormai alle porte, non c'è momento migliore per tornare su Pandora (e sulla luna) e riscoprire i personaggi, le meccaniche e il mondo che hanno reso celebre la saga Gearbox. La collection include Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel, rimasterizzati per PC e con tutti i contenuti extra fino al 2017.

Shooting, loot e umorismo fuori di testa

Due giochi, centinaia di armi, dozzine di personaggi e una marea di contenuti bonus: The Handsome Collection è il compendio perfetto dell'universo di Borderlands. In Borderlands 2 affronterete il carismatico villain Handsome Jack, mentre in The Pre-Sequel scoprirete com'è diventato il dittatore galattico che tutti odiamo (ma anche un po' amiamo).

Loot casual, humor dissacrante, abilità personalizzabili e multiplayer online fino a 4 giocatori fanno di questa raccolta un'esperienza senza paragoni, perfetta da giocare in compagnia e da riscoprire prima del grande ritorno del franchise.

