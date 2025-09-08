Mouse da gaming Acer al suo minimo storico su Amazon: 12800 DPI e 8 pulsanti programmabili, promo lampo

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione lampo sul mouse da gaming Acer che viene messo in offerta con uno sconto attivo del 16% per un costo totale e finale di 28,49€: si tratta del minimo storico sulla piattaforma. Puoi acquistare il mouse direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato: Questo mouse da gaming è progettato per offrire prestazioni elevate e un controllo preciso con tutta la qualità e l'affidabilità che Acer riesce a garantire, grazie alla sua esperienza nel settore. Sul fronte della sensibilità, il dispositivo offre quattro livelli DPI predefiniti.

Ulteriori dettagli tecnici

La personalizzazione dei comandi è un altro punto di forza. Ogni pulsante può essere configurato in base alle proprie abitudini: i gamer possono assegnare macro per azioni rapide, sfruttare i pulsanti avanti e indietro per una navigazione intuitiva e beneficiare del pulsante di fuoco rapido, studiato per massimizzare la velocità in gioco.

Mouse da gaming Acer

A completare l'esperienza, sono disponibili 12 effetti di illuminazione RGB a respirazione ciclica, per uno stile sempre unico. Il design ergonomico, con cuscinetti in silicone antiscivolo, assicura comfort e presa salda anche nelle sessioni più intense. La connessione cablata elimina ogni rischio di ritardo, garantendo stabilità assoluta. Per chiunque sia alla ricerca di un nuovo mouse da gaming quest'occasione è molto interessante.