OpenAI rinnova ChatGPT: i "Progetti" saranno gratuiti e le chat potranno essere "ramificate"

OpenAI ha annunciato due importanti novità per ChatGPT che cambieranno il modo in cui gli utenti organizzano e gestiscono le proprie conversazioni: i i "Progetti" diventano gratuiti e arriva la nuova opzione "Branch in new chat", utile per creare ramificazioni di discussione a partire da un punto specifico.

La funzione Progetti è stata introdotta mesi fa, ma fino a oggi non era disponibile per tutti. Ora, invece, viene estesa anche agli utenti con piano gratuito. Con i Progetti è possibile creare dei veri e propri spazi di lavoro dedicati, nei quali raccogliere conversazioni.