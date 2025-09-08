OpenAI rinnova ChatGPT: i "Progetti" saranno gratuiti e le chat potranno essere "ramificate"

OpenAI ha annunciato due importanti novità per ChatGPT che cambieranno il modo in cui gli utenti organizzano e gestiscono le proprie conversazioni: i i "Progetti" diventano gratuiti e arriva la nuova opzione "Branch in new chat", utile per creare ramificazioni di discussione a partire da un punto specifico.
La funzione Progetti è stata introdotta mesi fa, ma fino a oggi non era disponibile per tutti. Ora, invece, viene estesa anche agli utenti con piano gratuito. Con i Progetti è possibile creare dei veri e propri spazi di lavoro dedicati, nei quali raccogliere conversazioni.
ChatGPT: i dettagli della funzione "Branch new chat"
La seconda novità riguarda l'introduzione della funzione "Branch in new chat". Con questa opzione è possibile creare una nuova conversazione a partire da un punto preciso di una chat esistente. Non si tratta di una chat completamente nuova: viene mantenuto tutto lo storico fino al messaggio selezionato, consentendo all'utente di sviluppare un nuovo filone di discussione senza perdere il contesto originale.
Questa caratteristica apre interessanti possibilità per chi utilizza ChatGPT in modo creativo o professionale. Ad esempio, durante una sessione di brainstorming, è possibile separare più idee in conversazioni parallele, evitando di mescolarle. Oppure, in una discussione complessa, si possono sviluppare argomenti secondari senza interrompere il flusso del tema principale.
ChatGPT: le novità introdotte ampliano le possibilità
Combinata con i Progetti, la funzione di ramificazione permette una gestione ancora più strutturata: ogni progetto può contenere più rami di conversazioni, ciascuno dedicato a un sotto-tema specifico. Il risultato è un'esperienza più ordinata, adatta a chi lavora su compiti articolati o su piani di lungo periodo.
Con queste due novità, ChatGPT si avvicina sempre di più a uno strumento di lavoro collaborativo e di produttività avanzata, superando i limiti del semplice chatbot e diventando un assistente versatile per organizzare idee, contenuti e flussi di lavoro complessi. Tra le ultime novità in casa OpenAI, segnaliamo la realizzazione di un film interamente effettuata con l'IA.