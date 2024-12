Samsung espande "schermi ovunque" e porta l'IA, e le pubblicità, su nuovi elettrodomestici

Samsung sembra decisa a portare gli schermi in ogni angolo della casa. Dopo aver introdotto display di grandi dimensioni sui propri frigoriferi, l'azienda coreana sta ora sperimentando con diverse dimensioni e tipologie di dispositivi, integrando schermi touch anche in lavatrici, asciugatrici e forni.

"Schermi ovunque" per una casa sempre connessa all'IA

L'iniziativa "schermi ovunque" di Samsung si concretizza in una gamma di display di diverse dimensioni, pensati per adattarsi alle diverse esigenze e tipologie di elettrodomestici. Accanto ai già esistenti schermi da 21,5 e 32 pollici per i frigoriferi Family Hub, Samsung sta introducendo in questi giorni un'opzione più compatta da 9 pollici per chi desidera funzionalità smart senza occupare troppo spazio.

I nuovi schermi da 7 e 9 pollici

Lavatrici, asciugatrici e forni a parete saranno invece dotati di display da 7 pollici, mentre in alcuni mercati saranno disponibili anche opzioni più piccole da 4,3 pollici. Attraverso questi schermi, Samsung punta a offrire un controllo centralizzato e intuitivo di tutti gli elettrodomestici connessi.

Grazie all'integrazione con l'assistente vocale Bixby e alla funzione Map View, gli utenti possono monitorare e gestire i propri dispositivi da un'unica schermata, visualizzando informazioni in tempo reale su cicli di lavaggio, temperatura interna del frigorifero e consumi energetici.

Ma le funzionalità di questi schermi non si limitano al controllo degli elettrodomestici. Samsung li concepisce anche come centri di intrattenimento, offrendo accesso a internet, gallerie di immagini e persino la possibilità di visualizzare le previsioni del tempo.

Samsung sottolinea i vantaggi in termini di usabilità, efficienza e controllo centralizzato, ma è lecito chiedersi se questa proliferazione di schermi non rischi di trasformare le case in ambienti "iperconnessi", dove ogni angolo può essere sfruttato per far arrivare annunci ai consumatori. Un po' come con LG che ha esteso la pubblicità sugli screensaver ai modelli di TV più vecchi.

Voi che cosa ne pensate? Apprezzate avere schermi anche sulla lavatrice o preferite elettrodomestici più tradizionali? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.