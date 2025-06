Regalate agli amici il credito per Instant Gaming con queste Carte regalo ufficiali

Se volete fare un regalo ai vostri amici appassionati di videogiochi e volete aiutarli a sfruttare al meglio le promozioni di Instant Gaming , potete acquistare una Carta regalo di Instant Gaming: vi basta comprarla e consegnargliela (ad esempio a una festa) così che loro possano avere del credito per comprare dei videogiochi nel negozio. Avranno così la libertà di scegliere i giochi al prezzo migliore che più gli interessano. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo indicato è già quello definitivo visto che non si applica l'IVA. Sono disponibili più tagli, ovvero 5, 10, 20, 30 e 40 euro.

Come funzionano le Carte regalo di Instant Gaming

Per poter utilizzare la carta regalo di Instant Gaming, non dovete fare altro se non andare all'indirizzo dedicato che trovate direttamente nella pagina prodotto. Lì, dovrete unicamente inserire il codice della Carta regalo e dare l'okay: a quel punto sul vostro portafogli ci sarà il credito così acquistato e potrete velocemente comprare i giochi che preferite.

Un esempio di Carta regalo di Instant Gaming

Il credito è valido per tutti i prodotti di Instant Gaming, che offre giochi per PC, ma anche per console, così come abbonamenti come Game Pass e Nintendo Switch Online.