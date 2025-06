Elden Ring Nightreign riceve la patch 1.01.2 con correzioni per Signori della Notte, armi e altro ancora

L'installazione dell'aggiornamento è obbligatoria per accedere alle funzionalità online. Se non lo avete ancora fatto, vi consigliamo di avviare il download il prima possibile.

FromSoftware ha pubblicato la patch 1.01.2 di Elden Ring Nightreign su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. L'aggiornamento mira a correggere una serie di bug segnalati dalla community, riguardanti diversi aspetti del gioco.

Libra non userà più le stesse mosse a ripetizione

Tra i problemi risolti c'è l'effetto passivo per l'applicazione di un elemento all'arma, che potenziava fin troppo l'attacco fisico dell'arco. È stato risolto anche un problema relativo al Demon Merchant, che in alcuni casi non appariva durante la Remembrance del Guardiano bloccando di conseguenza la progressione.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Inoltre, sono stati aggiustati alcuni bug relativi ai Signori della Notte: Libra in alcuni casi ripeteva più volte la stessa azione a ripetizione, mentre durante lo scontro con Adel il gioco poteva diventare instabile. Per l'elenco completo delle correzioni, vi rimandiamo alle note pubblicate sul sito ufficiale di Bandai Namco, al momento disponibili solo in lingua inglese.

Nel frattempo molti giocatori stanno aspettando l'aggiornamento con la modalità a due giocatori promesso da FromSoftware. Se giocate sul PC, non c'è bisogno di aspettare, grazie a una mod non ufficiale.