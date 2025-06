Nothing Phone 3 perde il Glyph: addio al suo tocco più iconico?

Il nuovo flagship di Nothing perde la caratteristica illuminazione. Il debutto è previsto per il 1° luglio 2025, ma il design lascia con più dubbi che certezze.

Il Nothing Phone 3 è ormai pronto a fare il suo debutto, e grazie a un render trapelato online abbiamo un primo sguardo a quello che potrebbe essere il design definitivo. A prima vista sembra che l'iconica interfaccia Glyph, la caratteristica firma luminosa che aveva reso unici i precedenti modelli di Nothing, sia sparita, lasciando il posto a una scocca più minimalista. Il render, condiviso dal leaker Max Jambor, mostra un retro dal look decisamente più sobrio, che a una prima occhiata ricorda le linee dei precedenti modelli. Ma basta osservare meglio per accorgersi che il design ha perso quella firma luminosa che tanto aveva contribuito a creare l'identità di Nothing.

Design più pulito ma con dettagli curiosi Nonostante l'assenza delle luci Glyph, il Nothing Phone 3 non rinuncia a un design particolare. La scocca posteriore sembra giocare con un effetto "trasparente" - anche se i componenti interni sono in gran parte coperti da pannelli grigi, rendendo difficile capire se sarà davvero trasparente o solo stampato. Spiccano alcuni elementi come un quadrato rosso e una linea bianca, che aggiungono un tocco di contrasto. Il design leaked Il logo Nothing mantiene il tipico stile a punti luminosi, mentre i tasti laterali restano ben visibili, anche se non è immediato distinguerli.