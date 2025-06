Il combat director di Elden Ring Nightreign ha battuto i boss in solitaria, quindi potete farcela anche voi

Elden Ring Nightreign non è certamente il tipico gioco di FromSoftware e la sua struttura è ben diversa da quella di un classico soulslike, ma rimane pur sempre un gioco che non fa sconti sulla difficoltà: di conseguenza alcuni giocatori potrebbero temere che sia troppo complesso per loro.

Le parole del combat director di Elden Ring Nightreign

Precisamente, Junya Ishizaki ha parlato con la testata CNET e ha condiviso la seguente dichiarazione: "Spero che possa darvi più sicurezza sapere che ho sconfitto tutti i boss del gioco. Ho visto tutto quello che ha da offrire, sia in multigiocatore che in solitaria. Vorrei quindi che tutti i giocatori sappiano che è assolutamente possibile finire il gioco e vorrei che abbiate la sicurezza in voi stessi per provare a fare lo stesso."

Gli è stato poi chiesto se avesse usato il sistema di reliquie, ovvero i potenziamenti che si ottengono tra un match e l'altro e permettono di migliorare le capacità dei vari personaggi: la risposta è stata un semplice "sì, ma [ho finito il gioco] anche senza reliquie".

Certo, parliamo sempre del combat director: è lui che ha guidato la realizzazione del sistema di combattimento di Elden Ring Nightreign e possiamo dare per scontato che sappia come muoversi a Plagaride, ma in ogni caso è una buona testimonianza del fatto che non si tratta di un gioco impossibile.

Segnaliamo infine che Elden Ring Nightreign ha deluso Digital Foundry.