Nel mondo sono stati spediti 408.000 metri quadrati di display video LED: valgono più di un miliardo di euro

"Il primo trimestre del 2025 ha confermato che il mercato dei display video LED si sta evolvendo oltre le applicazioni tradizionali", ha dichiarato Cindy Liu, Senior Analyst di Omdia. "Grazie ai progressi nella tecnologia del pixel pitch e del micro-LED, l'adozione si sta ampliando in molteplici settori. I fornitori stanno rispondendo alla domanda di soluzioni LED senza soluzione di continuità e flessibili per eventi, mostre e display architettonici. Ad esempio, la serie UMicro di Unilumin ora offre pixel pitch da 0,4 mm, 0,6 mm, 0,7 mm e 0,9 mm utilizzando tecnologie flip chip e inchiostro con rivestimento per migliorare la coerenza della scala di grigi e le prestazioni termiche", ha spiegato Liu.

Il rapporto di Omdia

I display a passo fine (FPP) hanno dominato le entrate nel primo trimestre del 2025, registrando un aumento dell'8,1% su base annua e rappresentando il 55,4% del mercato. La categoria di pixel pitch da 1,50 a 1,99 mm è cresciuta dell'11,1% su base annua, spinta dalla domanda di display "all-in-one" (AIO) per aziende e sale conferenze, e display per poster esterni. Questi offrono un equilibrio tra risoluzione e luminosità, creando nuove opportunità in scenari di vendita al dettaglio, trasporti, rifugi e aree residenziali.

Il grafico mostra come le entrate generate dai display video LED con un pixel pitch compreso tra 1,50 mm e 1,99 mm si sono evolute nel tempo

Nonostante le sfide legate ai costi e alla gestione termica, si prevede che i display FPP e Micro-LED penetreranno nelle applicazioni outdoor, inclusa la pubblicità digitale out-of-home (DOOH). Lo slancio è poi particolarmente visibile nei mercati emergenti. In Asia e Oceania, America Latina e Caraibi, e Medio Oriente e Africa, la crescita è alimentata dall'urbanizzazione, dall'espansione della pubblicità digitale, dalle iniziative per le smart city e dai grandi eventi pubblici.

Nel primo trimestre del 2025, l'Asia e l'Oceania hanno registrato la quota di entrate più alta nel segmento FPP, il 15,6%, superando solo Cina e Nord America. Nella categoria di pixel pitch da 1,50 a 1,99 mm, la regione ha guidato a livello globale con una quota del 20,2%, superando il Nord America. I programmi governativi di smart city e infrastrutture in India, Indonesia e Singapore stanno aumentando la domanda nei settori dei trasporti, delle sale di controllo, degli spazi pubblici e delle aziende. I rivenditori stanno inoltre adottando rapidamente i display video LED per la pubblicità interna ed esterna.

In Medio Oriente e Africa, lo slancio derivante da mega eventi come la Coppa del Mondo FIFA 2022 continua a beneficiare il mercato. Il settore della vendita al dettaglio di fascia alta e l'ospitalità in città come Dubai e Doha hanno adottato display video LED FPP per il branding. I governi regionali stanno anche investendo in iniziative di smart city, come la Vision 2030 dell'Arabia Saudita e la Smart Dubai degli Emirati Arabi Uniti, che stanno accelerando la domanda di installazioni in spazi pubblici.

In America Latina, infine, le previsioni rimangono solide grazie all'aumento della pubblicità DOOH, agli aggiornamenti delle strutture sportive e alla crescita nei settori della vendita al dettaglio e bancario. I preparativi per la Copa America e la Coppa del Mondo 2030 stanno guidando la domanda di display video LED negli stadi, nel commercio al dettaglio, nei trasporti e negli spazi pubblici.

