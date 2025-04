I fan di Assassin's Creed Shadows vogliono una modalità più difficile: Ubisoft dice che arriverà

Assassin's Creed Shadows piace. Mettendo da parte i valore dei numeri di vendita e ciò di cui Ubisoft ha bisogno, si può con grande tranquillità affermare che ai fan questo nuovo capitolo sta piacendo, in linea di massima. Ovviamente non vuol dire che ogni elemento sia considerato perfetto, ad esempio per quanto riguarda la difficoltà.

Le parole di Ubisoft sulla nuova difficoltà di Assassin's Creed Shadows

Parlando con GamesRadar+ alla 2025 Game Developer's Conference, il direttore creativo di Assassin's Creed Shadows, Jonathon Dumont, ha dichiarato che il team "ascolta e monitora sempre quello che fanno i giocatori" per correggere i bug e apportare altre modifiche all'enorme open world.

Dumont ha fatto notare che la squadra sta "esaminando attivamente" i numeri e "sta creando un'impostazione ancora più difficile per alcuni dei nostri giocatori". Dumont ha detto: "Quanto volete che sia impegnativo? Stiamo valutando queste cose e monitorando ciò che la gente dice del gioco".

Assassin's Creed Shadows consente già di scegliere tra le opzioni di difficoltà facile, normale ed esperto per il combattimento e la furtività. Aumentare la complessità delle sezioni stealth rende i nemici più attenti, il che significa che non si può correre sui tetti aspettandosi che i nemici non guardino in alto.

Possiamo quindi aspettarci novità a questo riguardo a brevissimo? Non crediamo, visto che Dumont spiega che "ovviamente non possiamo fare tutto". Bisognerà vedere come il gioco si evolverà nei prossimi mesi. Nel frattempo, Assassin's Creed Shadows ha ricevuto l'aggiornamento 1.0.1, vediamo cosa cambia.