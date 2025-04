Final Fantasy 9 riceve ora un sito speciale per il 25esimo anniversario

Il sito di Final Fantasy 9

Square Enix ha aperto un sito web speciale in giapponese per celebrare il 25° anniversario di Final Fantasy 9, che ricorre il 7 luglio.

Il sito serve per mettere sotto gli occhi di tutti i giocatori e fan di Final Fantasy 9 una serie di oggetti da collezione e collaborazioni per celebrare il 25esimo anniversario. Ad esempio, potete vedere un libro a immagini dedicato ai personaggi, in particolar modo a Vivi. È composto da 44 pagine e sarà disponibile in Giappone il 2 luglio.

Ci sono poi vari prodotti, come un biglietto per una lotteria dedicata a Final Fantasy 9 e al suo 25esimo anniversario: altri dettagli saranno condivisi più avanti. C'è anche una collaborazione per degli occhiali marcati Zoff x Final Fantasy 9, che saranno disponibili a inizio luglio.

Alcuni dei prodotti dedicati a Final Fantasy 9

Inoltre, potrete comprare un vinile per la musica di Final Fantasy 9, chiamato Timeless Tales. Ci sono anche atlri oggetti, come dei pupazzi dedicati ai personaggi del videogioco di ruolo.

Per ora pare una iniziativa giapponese, ma potrebbe essere ampliata. Non ci sono invece riferimenti al tanto chiacchierato remake / remaster di Final Fantasy 9, ma siamo certi che per molti questa sarà come una sorta di conferma che un annuncio a riguardo sia in arrivo. Non ci resta che attendere e vedere se sarà così.

Nel frattempo vi segnaliamo che la saga di Final Fantasy ha superato un notevole traguardo di vendite.