Super Smash Bros. Ultimate: producer di Fatal Fury ancora triste per l'esclusione di Mai Shiranui

Il producer della serie Fatal Fury, Yasuyuki Oda, è ancora dispiaciuto per l'esclusione di Mai Shiranui da Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch perchè troppo sexy. Se ricordate, nel 2019 fu Masahiro Sakurai, il director del picchiaduro di Nintendo, a spiegare il motivo per cui non fu introdotta nel gioco, nemmeno come personaggio sullo sfondo del livello nato dalla collaborazione con la serie di SNK. Semplicemente perché Super Smash Bros. Ultimate è per "bravi ragazzi e brave ragazze di età diverse."