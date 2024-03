Snapdragon 8 Gen 3 mostra i suoi limiti nelle impostazioni grafiche di Call of Duty Warzone Mobile

Il gioiello di casa Qualcomm, Snapdragon 8 Gen 3, si è distinto per aver messo enfasi sulle intense sessioni di gioco per dispositivi mobili, evidenziando il supporto per il ray tracing accelerato dall'hardware, i monitor esterni e l'upscaling.

Queste caratteristiche lo hanno da subito posizionato come un pretendente allo scettro dei chip Apple.

Ora, però, emergono le prime clamorose limitazioni.

Non è chiaro se la causa di queste sia da ricercare in una mancanza di ottimizzazione software o nel deficit nelle prestazioni stesse: sta di fatto che un recente confronto ha mostrato come, a differenza di A17 Pro di Apple, il SoC Android non riesca a raggiungere il massimo delle impostazioni quando parliamo di impostazioni grafiche o, quantomeno, non quando il gioco in questione è il nuovo Call of Duty Mobile Warzone.