Slitherine: gli strategici si fanno anche in Italia

Non è certo un segreto che il mercato dei videogiochi in Italia abbia dimensioni lillipuziane nel contesto globale. Vuoi per il numero di abitanti, il potere d'acquisto e le barriere culturali o linguistiche, le vendite nel territorio italiano hanno sempre rappresentato una fetta sottilissima nei PowerPoint dei responsabili marketing e la recente crescita di mercati come quello cinese o quello sudamericano hanno ulteriormente assottigliato questi numeri. Per molti sviluppatori, le vendite dei loro giochi in Italia sono meno dell'1%. Noccioline, insomma.

Tuttavia, non bisogna confondere il mercato consumer con l'industria dello sviluppo, che sta conoscendo una crescita più consistente, traducendosi in progetti sempre più ambiziosi e dal respiro internazionale. Basta guardare agli ultimi mesi: lo scorso anno Stormind Games ha lanciato un horror basato sulla licenza cinematografica di A Quiet Place, lo studio milanese di Nacon ha svelato Terminator: Survivors, e gli sviluppatori di Mario + Rabbids hanno deciso di mettersi in proprio per un nuovo e ambizioso progetto. Sul fronte delle quattro ruote, Kunos Simulazioni ha avviato l'accesso anticipato di Assetto Corsa EVO, mentre Milestone, dopo MotoGP 24 e Monster Jam Showdown, ha annunciato che riporterà in vita Screamer, un classico degli anni '90. C'è tanto movimento anche dal basso, con progetti e realtà più piccole: sviluppato da una sola persona, dotAGE ha avuto un eccellente riscontro e apprezzamenti su Steam, laddove la visual novel Mediterranea Inferno ha ricevuto tre candidature all'Independent Games Festival, aggiudicandosi il premio come gioco con la miglior narrativa.

Sebbene l'Italia non abbia ancora il fermento e il prestigio di paesi come la Polonia, che ha visto nascere realtà di successo come CD Projekt RED, 11 Bit Studios e Techland, lo scenario è diverso per alcune aziende che vedono nello sviluppo italiano un'opportunità. In un periodo in cui all'estero si registrano licenziamenti e ridimensionamenti, per alcune compagnie sviluppare in Italia - dove i costi di produzione sono inferiori rispetto a Regno Unito e Stati Uniti - è un vantaggio. Una di queste è Slitherine, editore specializzato in giochi di strategia, che oltre ad avere la sua sede marketing a Milano ha recentemente avviato una collaborazione con due giovani team nostrani. L'obiettivo, stando al director of publishing Marco Minoli, è di portare a una crescita "sostenibile e responsabile" del settore.