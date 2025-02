L'IA di Samsung Galaxy S25 Ultra surclassa Apple Intelligenze nelle foto

Alcuni utenti hanno già avuto modo di mettere alla prova la Gomma per Oggetti del Galaxy S25 Ultra, confrontandola con la funzionalità Clean Up di iOS 18. I risultati mostrano una netta superiorità del dispositivo Samsung. Andiamo a vedere alcuni esempi.

Il nuovo Samsung Galaxy S25 Ultra è disponibile e tra le novità più interessanti ha mostrato strumenti di editing delle foto potenziati. Tra questi spicca la Gomma per Oggetti potenziata dall'IA integrata in One UI 7: questa permette di rimuovere elementi dalle foto con una precisione sorprendente, ricostruendo lo sfondo in modo realistico e naturale.

Samsung S25 contro iPhone 16

A quanto pare la gomma Samsung è in grado di gestire rimozioni complesse e di riempire i dettagli dello sfondo in modo impeccabile. L'iPhone, al contrario, tende a fondere i colori e a distorcere l'immagine, offrendo un risultato meno convincente. Potete vedere i due strumenti all'opera nei post qua sotto.

La Gomma per Oggetti del Galaxy S25 Ultra è insomma un interessante passo in avanti, capace di rimuovere elementi indesiderati e di ricostruire lo sfondo in un modo molto realistico, anche in situazioni complicate. Resta da vedere se Apple riuscirà a colmare il divario con i suoi prossimi aggiornamenti software. Nel frattempo, Samsung si aggiudica un punto a favore nel campo dell'IA applicata alla fotografia. Voi che cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti. Intanto Apple ha un nuovo processo di produzione per il chip M5: sarà su iPad Pro, MacBook Pro e Vision Pro nel 2026.