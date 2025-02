La settimana prossima potrebbero esserci delle novità su Starfield, forse la versione PS5

Comunque sia i fan sono in attesa di saperne qualcosa di più. Secondo l'informatore Odahfield, le cui spifferate si sono rivelate attendibili (è lui ad aver anticipato l'arrivo del Creation Club e la finestra di lancio di Shattered Space), ci saranno novità su Starfield la prossima settimana . Tuttavia, queste non saranno "ciò che vi aspettate".

Le ipotesi in campo

Le possibilità in campo sono due. La prima è sicuramente la presentazione di Starborn, ossia la vociferata seconda espansione del gioco di cui non si sa ancora niente, a parte che dovrebbe arrivare nel corso del 2025. La seconda possibilità è l'annuncio della versione PlayStation 5.

Si tratta in entrambi i casi di ipotesi plausibili, considerando le recenti politiche di Xbox, diventato di fatto un editore multipiattaforma. Giusto di recente è stato annunciato l'arrivo di Forza Horizon 5, Age of Empires 2: Definitive Edition e Age of Mythology: Retold su PS5, per dire.

A dare forza a questa tesi è stato anche Synth Potato di Rockstar Intel, che ha semplicemente risposto al thread di Odahfield scrivendo "PS5". Secondo alcuni l'annuncio potrebbe arrivare durante uno State of Play, che potrebbe esserci la prossima settimana.

Comunque sia è giusto dire che si tratta soltanto di voci di corridoio e che non c'è niente di certo o concreto. Vedremo la prossima settimana cosa accadrà.