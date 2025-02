Shin Megami Tensei 5 Vengeance è al prezzo minimo per PS5 su Amazon, ma potrebbe terminare presto

Shin Megami Tensei V: Vengeance continua a essere in offerta al prezzo minimo storico su Amazon Italia in versione PS5 (le versioni Xbox e Switch, invece, sono risalite). L'offerta di oggi ci garantisce un sconto del 51% rispetto al prezzo consigliato. Se siete interessati al videogioco, potete trovarlo tramite il box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Della spedizione di questo prodotto si occupa Amazon. Come detto, è il prezzo più basso di sempre ed è così da un po', ma le unità potrebbero terminare o il prezzo risalire come successo alle altre versioni, quindi se vi interessa consigliamo di non attendere troppo. Il prezzo consigliato secondo l'e-commerce è 60.99€.