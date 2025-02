Per il Pokémon Day 2025 arriva un affascinante cortometraggio animato dallo studio di Your Name e Suzume

Siamo giunti infine al 27 febbraio, ovvero il Pokémon Day 2025, e in attesa delle novità che arriveranno durante il Pokémon Presents di oggi pomeriggio possiamo intanto vedere il cortometraggio animato intitolato "Dragonite and the Postman" pubblicato da The Pokémon Company per l'occasione, prodotto dallo studio che ha lavorato anche a Your Name e Suzume.

Responsabile dell'animazione di questo affascinante video è infatti principalmente lo studio CoMix Wave Films che ha lavorato soprattutto con Makoto Shinkai, animando film celebri come quelli sopra riportati, Weathering With You e altri, con regia affidata a Taku Kimura.

Da notare anche la musica del compositore Evan Call, mentre la produzione è affidata a Makoto Watanabe, che è stato responsabile anche di Cowboy Bebop: The Movie, RahXephon ed Eureka Seven, tanto per dare un'idea della cura riposta in questo breve video di circa 15 minuti.