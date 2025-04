Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army si mostra con la sequenza di apertura

Atlus ha pubblicato un video con la sequenza di apertura di Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, l'edizione rimasterizzata del gioco del 2006 che sarà disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch (anche Nintendo Switch 2!) a partire dal 19 giugno.

Presentato solo alcune settimane fa, Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army punta a rilanciare un classico dimenticato appartente al franchise di Shin Megami Tensei, che miscela atmosfere noir con elementi sovrannaturali e un'appassionante detective story.

Il gioco, intitolato originariamente Shin Megami Tensei: Devil Summoner - Raidou Kuzunoha Vs. The Soulless Army, ha fatto il proprio debutto su PlayStation 2 quasi vent'anni fa e in questa nuova versione potrà contare su di un comparto tecnico completamente rinnovato.

La storia ruota attorno a Raidou Kuzunoha, giovane investigatore dell'Agenzia Narumi impegnato a mantenere l'equilibrio fra il mondo dei vivi e quello degli spiriti grazie all'affilata katana che si porta dietro e alle sue abilità di evocatore.