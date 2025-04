Nintendo Switch 2 ha aperto le prenotazioni negli USA, fra problemi e bagarini

Quasi tutti i giochi per Nintendo Switch 2 dalle terze parti sono su game-key card?

A giudicare dal fatto che il bundle con Mario Kart World è andato esaurito nel giro di minuti , è probabile che le problematiche siano state legate all'affollamento e alla saturazione dei server, cosa che capita drammaticamente spesso in situazioni del genere.

Stando a quanto riportato da The Verge, Target è stato il primo ad aprire i battenti, ma anche il primo a mostrare segni di incertezza: gli utenti sono riusciti ad arrivare al checkout ma lì si sono trovati di fronte ad alcuni misteriosi bug che gli hanno impedito di proseguire nella prenotazione, fra sistemi di pagamento "dimenticati" e cancellazioni all'ultimo secondo.

Alcune ore fa le prenotazioni di Nintendo Switch 2 sono state aperte anche negli USA : l'appuntamento era particolarmente atteso e infatti non sono mancati i problemi tecnici presso le varie catene, nonché l'inevitabile fenomeno dei bagarini .

E poi ci sono i bagarini

Nintendo ha adottato delle misure per contrastare i bagarini, ma loro evidentemente non lo sanno e continuano a mettere inserzioni sui siti di aste online, a maggior ragione di fronte a un momento così caotico come l'apertura delle prenotazioni negli Stati Uniti.

L'impossibilità per molti utenti di aggiudicarsi un Nintendo Switch 2 ha consentito a questi professionisti del lucro di provare a rivendere i propri preorder su eBay, ovviamente a prezzi estremamente maggiorati, fino a 700 dollari rispetto ai 449,99 effettivamente spesi per la prenotazione.

Alcune persone hanno reagito adottando un sistema che abbiamo già visto in passato, e cioè pubblicando finte inserzioni con descrizioni ironiche e cifre spropositate al fine di ingannare i bot automatici che in genere i bagarini utilizzano per acquistare rapidamente i prodotti che vogliono procurarsi.