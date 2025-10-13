Un cult di Sega Mega Drive sta per tornare con un nuovo capitolo, svela il suo autore

Sembra proprio che ci sia un nuovo ToeJam & Earl in sviluppo: un nuovo capitolo della serie cult nata su Mega Drive pare sia stato confermato dallo stesso autore, Greg Johnson, durante una serie di domande e risposte aperta agli utenti su Reddit.
Johnson ha confermato che un nuovo gioco è pianificato e dovrebbe essere maggiormente basato sull'originale, rispetto ai seguiti che hanno seguito anche dei percorsi differenti, pur mantenendo personaggi e stranezza generale dei classici.
"Posso solo dire che un nuovo gioco è attualmente in fase di progettazione", ha riferito Johnson parlando di un nuovo ToeJam & Earl, "Abbiamo intenzione di portarlo a termine, sarà sviluppato da un team third party, progettato dal produttore di Back in the Groove e avrà elementi derivati dai primi due capitoli, con alcune idee che non furono inserite in questi".
Una serie strana
ToeJam & Earl uscì originariamente nel 1991 su Sega Mega Drive, seguito da ToeJam & Earl in Panic on Funkotron sempre sulla stessa piattaforma nel 1993 e poi da ToeJam & Earl III: Mission to Earth arrivato su Xbox nel 2002.
Più di recente, la serie è stata rilanciata ToeJam & Earl: Back in the Groove nel 2019, ma a quanto pare c'è ancora spazio per un altro capitolo, attualmente in fase di progettazione da parte di uno degli autori originali.
Alla produzione ci sarebbe Anthony Napolitano, che ha già avuto a che fare con Back in the Groove e tornerebbe dunque con un ruolo di maggiore importanza in questo nuovo titolo.
ToeJam & Earl è un bizzarro gioco d'azione che ha per protagonisti dei rapper alieni precipitati sulla Terra e intenti a raccogliere le varie parti della nave distrutta per poter fuggire dal pianeta, nel frattempo trovandosi in una serie di situazioni alquanto folli.