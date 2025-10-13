Un cult di Sega Mega Drive sta per tornare con un nuovo capitolo, svela il suo autore

Sembra proprio che ci sia un nuovo ToeJam & Earl in sviluppo: un nuovo capitolo della serie cult nata su Mega Drive pare sia stato confermato dallo stesso autore, Greg Johnson, durante una serie di domande e risposte aperta agli utenti su Reddit.

Johnson ha confermato che un nuovo gioco è pianificato e dovrebbe essere maggiormente basato sull'originale, rispetto ai seguiti che hanno seguito anche dei percorsi differenti, pur mantenendo personaggi e stranezza generale dei classici.

"Posso solo dire che un nuovo gioco è attualmente in fase di progettazione", ha riferito Johnson parlando di un nuovo ToeJam & Earl, "Abbiamo intenzione di portarlo a termine, sarà sviluppato da un team third party, progettato dal produttore di Back in the Groove e avrà elementi derivati dai primi due capitoli, con alcune idee che non furono inserite in questi".