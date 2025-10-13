0

Un cult di Sega Mega Drive sta per tornare con un nuovo capitolo, svela il suo autore

In base a quanto riferito da uno degli autori dell'originale, sembra che ci sia un nuovo ToeJam & Earl in sviluppo, ancora in fase di progettazione ma con tutte le intenzioni di lanciarlo.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   13/10/2025
ToeJam & Earl

Sembra proprio che ci sia un nuovo ToeJam & Earl in sviluppo: un nuovo capitolo della serie cult nata su Mega Drive pare sia stato confermato dallo stesso autore, Greg Johnson, durante una serie di domande e risposte aperta agli utenti su Reddit.

Johnson ha confermato che un nuovo gioco è pianificato e dovrebbe essere maggiormente basato sull'originale, rispetto ai seguiti che hanno seguito anche dei percorsi differenti, pur mantenendo personaggi e stranezza generale dei classici.

"Posso solo dire che un nuovo gioco è attualmente in fase di progettazione", ha riferito Johnson parlando di un nuovo ToeJam & Earl, "Abbiamo intenzione di portarlo a termine, sarà sviluppato da un team third party, progettato dal produttore di Back in the Groove e avrà elementi derivati dai primi due capitoli, con alcune idee che non furono inserite in questi".

Una serie strana

ToeJam & Earl uscì originariamente nel 1991 su Sega Mega Drive, seguito da ToeJam & Earl in Panic on Funkotron sempre sulla stessa piattaforma nel 1993 e poi da ToeJam & Earl III: Mission to Earth arrivato su Xbox nel 2002.

Più di recente, la serie è stata rilanciata ToeJam & Earl: Back in the Groove nel 2019, ma a quanto pare c'è ancora spazio per un altro capitolo, attualmente in fase di progettazione da parte di uno degli autori originali.

ToeJam & Earl: Back in the Groove! ha una data di uscita e un nuovo trailer ToeJam & Earl: Back in the Groove! ha una data di uscita e un nuovo trailer

Alla produzione ci sarebbe Anthony Napolitano, che ha già avuto a che fare con Back in the Groove e tornerebbe dunque con un ruolo di maggiore importanza in questo nuovo titolo.

ToeJam & Earl è un bizzarro gioco d'azione che ha per protagonisti dei rapper alieni precipitati sulla Terra e intenti a raccogliere le varie parti della nave distrutta per poter fuggire dal pianeta, nel frattempo trovandosi in una serie di situazioni alquanto folli.

#Software House
Segnalazione Errore
