Samsung prepara la sua “Apple Card”: in arrivo una carta di credito con cashback e conto risparmio

Samsung sembra pronta a entrare con decisione nel settore dei servizi finanziari digitali , con l'obiettivo di lanciare una carta di credito proprietaria in collaborazione con la banca britannica Barclays. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, il progetto punta a creare un'alternativa diretta alla Apple Card , offrendo cashback, conti digitali e persino un conto di risparmio ad alto rendimento.

Le trattative tra Samsung e Barclays dovrebbero essere nel vivo

Le trattative tra Samsung e Barclays sarebbero in corso da diversi mesi e, se tutto andrà come previsto, l'annuncio ufficiale potrebbe arrivare entro la fine del 2025. Secondo le indiscrezioni, la presentazione del servizio potrebbe avvenire in concomitanza con il lancio del Galaxy S26, previsto per febbraio 2026.

Il colosso sudcoreano intende così replicare il successo dell'Apple Card, lanciata nel 2019 e ancora oggi disponibile solo negli Stati Uniti, ma con milioni di utenti attivi grazie al suo sistema di cashback e ai conti di risparmio integrati. Samsung mira a espandere la propria offerta digitale anche con conti prepagati e servizi di "Buy Now, Pay Later", ampliando le funzionalità già presenti in Samsung Wallet.