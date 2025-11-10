Yoshida di Sony si innamorò subito di Stellar Blade: i modelli dei personaggi erano "dettagliati e artistici"

La compagnia ha infatti investito sul gioco per averlo come titolo esclusivo e, secondo nuove informazioni, il dirigente Shuhei Yoshida ha spinto per averlo su PlayStation .

Stellar Blade , pubblicato su PC e come esclusiva console su PlayStation 5, è stato un successo per il team di sviluppo e certamente anche per Sony.

Il racconto di Yoshida su Stellar Blade

Ricordiamo che Yoshida non è più parte di Sony, ma pare che uno dei suoi ultimi atti dentro la compagnia sia stato assicurarsi che PlayStation investisse su Stellar Blade.

Parlando con Minimap, Yoshida spiega di aver visitato lo studio coreano Shift Up e ha provato il videogioco d'azione, poiché gli è sembrato subito incredibile. Precisamente ha dichiarato: "Con mia sorpresa, il nuovo progetto aveva un livello qualitativo eccezionale per quanto riguarda i modelli 3D, il realismo, la grafica e l'azione."

"Quando l'ho provato, mi ha dato la sensazione di avere grande stile, di essere rifinito e genuinamente divertente. Ciò che mi ha più impressionato è stato il modo in cui il team ha ideato i personaggi. Il loro processo di creazione di modelli 3D a partire da modelle reali era dettagliato e artistico".

Un collega di Yoshida ha subito affermato dopo la prova che Stellar Blade doveva assolutamente essere disponibile su PlayStation e il dirigente di Sony si ritrovò completamente d'accordo. Al ritorno in ufficio, disse al team: "questo è un gioco veramente straordinario".

Il risultato fu che Sony si occupò di pubblicare il gioco. Vi lasciamo infine alla nostra recensione di Stellar Blade.