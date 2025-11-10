Un gioco PS5 è il più atteso del momento tra gli utenti giapponesi, battendo i titoli per Nintendo Switch

Come ogni settimana, Famitsu ha svelato quali sono i giochi più attesi del momento in Giappone, con una classifica dei 30 videogiochi più votati dai lettori tra il 22 e il 28 ottobre.
Sebbene i nomi presenti in lista siano bene o male sempre i soliti, c'è una grande novità: il titolo più atteso è per PS5 e non un videogioco di Nintendo Switch. Di più, la Top 3 è composta da ben tre titoli PS5 e il 50% della Top 10 è di titoli per la console Sony. Di norma, il grosso delle prime posizioni è occupato da opere Nintendo Switch, spesso esclusive.
La Top 30 dei videogiochi più attesi a fine ottobre 2025 in Giappone
Ecco la lista dei giochi più attesi dagli utenti giapponesi di Famitsu nei sondaggi di fine ottobre:
- [PS5] Pragmata - 498 voti
- [NS2] Kirby Air Riders - 456 voti
- [PS5] Resident Evil Requiem - 334 voti
- [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 257 voti
- [PS5] Persona 4 Revival - 196 voti
- [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 191 voti
- [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 177 voti
- [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 175 voti
- [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 148 voti
- [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 146 voti
- [NS2] Pokémon Pokopia - 145 voti
- [PS5] Yakuza Kiwami & Dark Ties - 143 voti
- [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 135 voti
- [NS2] Octopath Traveler 0 - 120 voti
- [NSW] Octopath Traveler 0 - 119 voti
- [NSW] Rhythm Heaven Groove - 117 voti
- [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 103 voti
- [PS5] Grand Theft Auto 6 - 101 voti
- [NS2] Splatoon Raiders - 98 voti
- [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 95 voti
- [NS2] Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition - 92 voti
- [NSW] Dragon Ball Sparking Zero - 90 voti
- [PS5] Octopath Traveler 0 - 87 voti
- [PS5] Nioh 3 - 85 voti
- [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 77 voti
- [NS2] Mario Tennis Fever - 76 voti
- [NSW] Metroid Prime 4: Beyond - 74 voti
- [NSW] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 60 voti
- [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 58 voti
- [NSW] Atelier Ryza DX - 53 voti
Pragmata è sempre stato uno dei titoli più attesi dagli appassionati giapponesi, ma dopo le più recenti presentazioni e la pubblicazione di grandi titoli per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, è stato in grado di salire pian piano nella Top 30 fino ad arrivare in prima posizione.
Ovviamente ci sono anche tanti titoli per Nintendo Switch molto attesi, come Kirby Air Riders e Dragon Quest 7 Reimagined. Notiamo anche che persino GTA h a spazio in classifica, con più di cento voti.
Segnaliamo infine che Nintendo ha confermato le date e i periodi di uscita dei giochi Switch e Switch 2 in arrivo quest'anno e nel 2026.