Un gioco PS5 è il più atteso del momento tra gli utenti giapponesi, battendo i titoli per Nintendo Switch

Come ogni settimana, Famitsu ha svelato quali sono i giochi più attesi del momento in Giappone, con una classifica dei 30 videogiochi più votati dai lettori tra il 22 e il 28 ottobre.

Sebbene i nomi presenti in lista siano bene o male sempre i soliti, c'è una grande novità: il titolo più atteso è per PS5 e non un videogioco di Nintendo Switch. Di più, la Top 3 è composta da ben tre titoli PS5 e il 50% della Top 10 è di titoli per la console Sony. Di norma, il grosso delle prime posizioni è occupato da opere Nintendo Switch, spesso esclusive.