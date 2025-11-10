21

Un gioco PS5 è il più atteso del momento tra gli utenti giapponesi, battendo i titoli per Nintendo Switch

I giocatori giapponesi che leggono Famitsu hanno votato i propri titoli preferiti e possiamo vedere che in prima posizione c'è sorprendentemente un'opera di PS5, invece che un titolo di Nintendo Switch.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/11/2025
Come ogni settimana, Famitsu ha svelato quali sono i giochi più attesi del momento in Giappone, con una classifica dei 30 videogiochi più votati dai lettori tra il 22 e il 28 ottobre.

Sebbene i nomi presenti in lista siano bene o male sempre i soliti, c'è una grande novità: il titolo più atteso è per PS5 e non un videogioco di Nintendo Switch. Di più, la Top 3 è composta da ben tre titoli PS5 e il 50% della Top 10 è di titoli per la console Sony. Di norma, il grosso delle prime posizioni è occupato da opere Nintendo Switch, spesso esclusive.

La Top 30 dei videogiochi più attesi a fine ottobre 2025 in Giappone

Ecco la lista dei giochi più attesi dagli utenti giapponesi di Famitsu nei sondaggi di fine ottobre:

  1. [PS5] Pragmata - 498 voti
  2. [NS2] Kirby Air Riders - 456 voti
  3. [PS5] Resident Evil Requiem - 334 voti
  4. [NSW] Dragon Quest 7 Reimagined - 257 voti
  5. [PS5] Persona 4 Revival - 196 voti
  6. [PS5] Dragon Quest 7 Reimagined - 191 voti
  7. [NS2] Dragon Quest 7 Reimagined - 177 voti
  8. [NSW] Momotaro Dentetsu 2 - 175 voti
  9. [PS5] Onimusha: Way of the Sword - 148 voti
  10. [NS2] Fire Emblem: Fortune's Weave - 146 voti
  11. [NS2] Pokémon Pokopia - 145 voti
  12. [PS5] Yakuza Kiwami & Dark Ties - 143 voti
  13. [NS2] Metroid Prime 4: Beyond - Nintendo Switch 2 Edition - 135 voti
  14. [NS2] Octopath Traveler 0 - 120 voti
  15. [NSW] Octopath Traveler 0 - 119 voti
  16. [NSW] Rhythm Heaven Groove - 117 voti
  17. [NSW] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 103 voti
  18. [PS5] Grand Theft Auto 6 - 101 voti
  19. [NS2] Splatoon Raiders - 98 voti
  20. [NSW] Tomodachi Life: Living the Dream - 95 voti
  21. [NS2] Momotaro Dentetsu 2 Nintendo Switch 2 Edition - 92 voti
  22. [NSW] Dragon Ball Sparking Zero - 90 voti
  23. [PS5] Octopath Traveler 0 - 87 voti
  24. [PS5] Nioh 3 - 85 voti
  25. [NS2] Final Fantasy 7 Remake Intergrade - 77 voti
  26. [NS2] Mario Tennis Fever - 76 voti
  27. [NSW] Metroid Prime 4: Beyond - 74 voti
  28. [NSW] Yakuza Kiwami 3 & Dark Ties - 60 voti
  29. [NS2] Professor Layton e il Nuovo Mondo a Vapore - 58 voti
  30. [NSW] Atelier Ryza DX - 53 voti

Pragmata è sempre stato uno dei titoli più attesi dagli appassionati giapponesi, ma dopo le più recenti presentazioni e la pubblicazione di grandi titoli per Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, è stato in grado di salire pian piano nella Top 30 fino ad arrivare in prima posizione.

Ovviamente ci sono anche tanti titoli per Nintendo Switch molto attesi, come Kirby Air Riders e Dragon Quest 7 Reimagined. Notiamo anche che persino GTA h a spazio in classifica, con più di cento voti.

Segnaliamo infine che Nintendo ha confermato le date e i periodi di uscita dei giochi Switch e Switch 2 in arrivo quest'anno e nel 2026.

