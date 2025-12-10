4

Sappiamo bene quali videogiochi cercate su Pornhub... grazie alla classifica ufficiale del 2025!

Pornhub ha condiviso la classifica ufficiale dei videogiochi più cercati dagli appassionati di video per adulti: il concetto di "intrattenimento videoludico" assume qui una nuova sfumatura.

NOTIZIA di Marie Armondi   —   10/12/2025
Due personaggi femminili di Marvel Rivals

La fine dell'anno è il momento perfetto per le grandi compagnie di realizzare dei "riassunti" del vostro anno, indicandovi quali canzoni avete ascoltato di più, quanti videogiochi avete avviato e quali... video VM18 avete preferito.

Pornhub ripropone come da tradizione il suo "Year in Review" indicando quali sono i videogiochi più cercati sulla piattaforma pornografica.

La classifica dei videogiochi più cercati su Pornhub

Ecco la classifica completa e, poco sotto, una immagine che aiuta a visualizzare il volume di ricerca di ogni videogioco:

  1. Genshin Impact
  2. Fortnite
  3. Minecraft
  4. Overwatch
  5. Pokémon
  6. Marvel Rivals
  7. The Sims 4
  8. GTA 5
  9. Resident Evil
  10. Cyberpunk
  11. Valorant
  12. League of Legends
  13. Skyrim
  14. Mortal Kombat
  15. Street Fighter
  16. Atomic Heart
  17. Final Fantasy
  18. Super Mario
  19. Call of Duty
  20. Fallout
  21. Baldur's Gate 3
  22. Nier Automata
  23. The Witcher
  24. Apex Legends
  25. Among Us
  26. God of War
  27. Tomb Raider
  28. Mass Effect
  29. One Piece
  30. Red Dead Redemption
La classifica dei videogiochi più cercati nel 2025 su Pornhub
La classifica dei videogiochi più cercati nel 2025 su Pornhub

Come potete vedere, la situazione nella parte alta della classifica non è cambiata molto, con Genshin Impact e Fortnite che si scambiano di posizione tra prima e seconda, e Minecraft e Pokémon che si invertono tra terza e quinta.

Sony annuncia il DualSense di Genshin Impact con data di uscita e prezzo: vi piace? Sony annuncia il DualSense di Genshin Impact con data di uscita e prezzo: vi piace?

L'unica nuova aggiunta all'intera classifica è Marvel Rivals, che forte dell'IP e dello stile cartoon dei personaggi ha probabilmente spopolato tra gli appassionati dell'hub più noto al mondo. Sebbene comunque nelle parti basse della classifica è salito di molte posizioni Super Mario e pare che anche NieR: Automata sia stato in grado di attirare più attenzione quest'anno.

Ricordiamo poi che il videogioco più cercato su Pornhub nel 2024 è lo stesso del 2023, ma per i personaggi si va sui classici.

Multiplayer Login
con il tuo social network
Password dimenticata?
Registrati
Registrazione
Grazie per esserti registrato!
A breve riceverai una mail di notifica da dove potrai attivare il tuo account.
Re-invia email attivazione
Segnalazione Errore
Sappiamo bene quali videogiochi cercate su Pornhub... grazie alla classifica ufficiale del 2025!