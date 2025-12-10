Sappiamo bene quali videogiochi cercate su Pornhub... grazie alla classifica ufficiale del 2025!

La fine dell'anno è il momento perfetto per le grandi compagnie di realizzare dei "riassunti" del vostro anno, indicandovi quali canzoni avete ascoltato di più, quanti videogiochi avete avviato e quali... video VM18 avete preferito.
Pornhub ripropone come da tradizione il suo "Year in Review" indicando quali sono i videogiochi più cercati sulla piattaforma pornografica.
La classifica dei videogiochi più cercati su Pornhub
Ecco la classifica completa e, poco sotto, una immagine che aiuta a visualizzare il volume di ricerca di ogni videogioco:
- Genshin Impact
- Fortnite
- Minecraft
- Overwatch
- Pokémon
- Marvel Rivals
- The Sims 4
- GTA 5
- Resident Evil
- Cyberpunk
- Valorant
- League of Legends
- Skyrim
- Mortal Kombat
- Street Fighter
- Atomic Heart
- Final Fantasy
- Super Mario
- Call of Duty
- Fallout
- Baldur's Gate 3
- Nier Automata
- The Witcher
- Apex Legends
- Among Us
- God of War
- Tomb Raider
- Mass Effect
- One Piece
- Red Dead Redemption
Come potete vedere, la situazione nella parte alta della classifica non è cambiata molto, con Genshin Impact e Fortnite che si scambiano di posizione tra prima e seconda, e Minecraft e Pokémon che si invertono tra terza e quinta.
L'unica nuova aggiunta all'intera classifica è Marvel Rivals, che forte dell'IP e dello stile cartoon dei personaggi ha probabilmente spopolato tra gli appassionati dell'hub più noto al mondo. Sebbene comunque nelle parti basse della classifica è salito di molte posizioni Super Mario e pare che anche NieR: Automata sia stato in grado di attirare più attenzione quest'anno.
Ricordiamo poi che il videogioco più cercato su Pornhub nel 2024 è lo stesso del 2023, ma per i personaggi si va sui classici.