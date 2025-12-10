Sappiamo bene quali videogiochi cercate su Pornhub... grazie alla classifica ufficiale del 2025!

La fine dell'anno è il momento perfetto per le grandi compagnie di realizzare dei "riassunti" del vostro anno, indicandovi quali canzoni avete ascoltato di più, quanti videogiochi avete avviato e quali... video VM18 avete preferito.

La classifica dei videogiochi più cercati su Pornhub

Ecco la classifica completa e, poco sotto, una immagine che aiuta a visualizzare il volume di ricerca di ogni videogioco:

Genshin Impact Fortnite Minecraft Overwatch Pokémon Marvel Rivals The Sims 4 GTA 5 Resident Evil Cyberpunk Valorant League of Legends Skyrim Mortal Kombat Street Fighter Atomic Heart Final Fantasy Super Mario Call of Duty Fallout Baldur's Gate 3 Nier Automata The Witcher Apex Legends Among Us God of War Tomb Raider Mass Effect One Piece Red Dead Redemption

La classifica dei videogiochi più cercati nel 2025 su Pornhub

Come potete vedere, la situazione nella parte alta della classifica non è cambiata molto, con Genshin Impact e Fortnite che si scambiano di posizione tra prima e seconda, e Minecraft e Pokémon che si invertono tra terza e quinta.

L'unica nuova aggiunta all'intera classifica è Marvel Rivals, che forte dell'IP e dello stile cartoon dei personaggi ha probabilmente spopolato tra gli appassionati dell'hub più noto al mondo. Sebbene comunque nelle parti basse della classifica è salito di molte posizioni Super Mario e pare che anche NieR: Automata sia stato in grado di attirare più attenzione quest'anno.

Ricordiamo poi che il videogioco più cercato su Pornhub nel 2024 è lo stesso del 2023, ma per i personaggi si va sui classici.