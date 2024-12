Il videogioco più cercato su Pornhub nel 2024 è lo stesso del 2023, ma per i personaggi si va sui classici

Come accade a ogni dicembre da qualche anno a questa parte, anche nel 2024 il sito per adulti Pornhub ha pubblicato le sue statistiche, alcune delle quali relative anche al mondo dei videogiochi, svelando proprio quali sono i titoli più ricercati sul sito e i personaggi oggetto di fantasie non proprio ortodosse da parte degli utenti.

I giochi più cercati su Pornhub Parlando di giochi, il più ricercato in assoluto è stato Fortnite, che evidentemente deve stimolare in qualche modo la fantasia delle persone, visto che è primo ormai da quattro anni di fila. Quest'anno però pare che sia stata tallonato a stretto giro da Genshin Impact, che ha scalato quattro posizioni rispetto al 2023, raggiungendo la seconda. Bene anche i Pokémon in terza posizione. La classifica dei giochi più ricercati Interessante il dato di Fallout, che ha guadagnato 14 posizioni grazie al successo della serie TV di Amazon Prime. Bene anche Final Fantasy, salito di 10 posizioni rispeto al 2023, probabilmente grazie al lancio di Final Fantasy VII Rebirth. Male invece Atomic Heart, sceso di 8 posizioni, The Witcher, sceso di 6 e Super Mario, sceso anch'esso di 6.