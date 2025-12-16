Convallaria sembra nel caos e il team pare accusi il China Hero Project e Sony di sabotaggio

Sono praticamente alcuni anni che non si hanno notizie concrete su Convallaria, e una spiegazione di questo silenzio potrebbe emergere da un nuovo articolo di NoisyPixel, che dipinge un quadro piuttosto fosco sullo sviluppo del gioco, con il team cinese Loongforce che starebbe anche accusando Sony e il China Hero Project di aver sabotato il progetto.

Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo, ma il sito in questione sostiene di aver raccolto prove e testimonianze direttamente dal team Loongforce, il quale avrebbe riferito che la sua collaborazione con Sony all'interno del China Hero Project sarebbe collassata per una serie di episodi di cattiva gestione.

Il tutto avrebbe portato a uno stallo nello sviluppo, mettendo di fatto a rischio il completamento di Convallaria, che l'ultima volta si era mostrato con un trailer del gameplay nel 2022.