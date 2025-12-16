Convallaria sembra nel caos e il team pare accusi il China Hero Project e Sony di sabotaggio

Sono praticamente alcuni anni che non si hanno notizie concrete su Convallaria, e una spiegazione di questo silenzio potrebbe emergere da un nuovo articolo di NoisyPixel, che dipinge un quadro piuttosto fosco sullo sviluppo del gioco, con il team cinese Loongforce che starebbe anche accusando Sony e il China Hero Project di aver sabotato il progetto.
Non ci sono ancora comunicazioni ufficiali al riguardo, ma il sito in questione sostiene di aver raccolto prove e testimonianze direttamente dal team Loongforce, il quale avrebbe riferito che la sua collaborazione con Sony all'interno del China Hero Project sarebbe collassata per una serie di episodi di cattiva gestione.
Il tutto avrebbe portato a uno stallo nello sviluppo, mettendo di fatto a rischio il completamento di Convallaria, che l'ultima volta si era mostrato con un trailer del gameplay nel 2022.
Una gestione problematica
Lo studio con base a Chengdu ha accusato la gestione del progetto China Hero di Sony di aver di fatto affossato lo sviluppo di Convallaria con una serie di decisioni discutibili, che hanno portato al caos all'interno del team.
In particolare, l'elemento chiave di questa crisi sarebbe il responsabile della produzione, Bao Bo, che è subentrato nel 2022 e ha portato a varie situazioni difficili, imponendo il proprio volere in contrasto con le necessità e i progetti del team Loongforce e infine a uno stallo totale dei lavori.
Oltre a problemi nei pagamenti e nella gestione economica del progetto, Bao Bo avrebbe imposto una serie di decisioni contrarie all'amministrazione del team, tra le quali anche una certa insistenza sul fatto di dover spostare buona parte del lavoro sul team Virtuos.
Negli ultimi mesi del 2025, Loongforce apre abbia presentato un documento formale di protesta contro questa gestione, specificando che il China Hero Project ha di fatto messo a rischio il completamento di Convallaria.
Il gioco rappresentava uno dei progetti di maggior rilievo all'interno dell'iniziativa a supporto degli sviluppatori cinesi da parte di Sony, che dovrebbe fare da editore.