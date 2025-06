PlayStation Store, Summer Game Fest: gli sconti migliori sui giochi PS4 e PS5

Per celebrare il Summer Game Fest, Sony ha dato il via a una speciale promozione su PlayStation Store, con tanti giochi PS4 e PS5 disponibili al prezzo più basso di sempre.

PlayStation Store celebra la Summer Game Fest con una speciale promozione che coinvolge centinaia di titoli e che fino al 18 giugno consentirà di acquistarne diversi al prezzo più basso di sempre. Quali sono, dunque, gli sconti migliori sui giochi PS4 e PS5? Abbiamo preparato la consueta lista con gli affari da non perdere. In questo caso bisogna tenere d'occhio lo splendido soulslike Lies of P, che raggiunge la sua cifra minima su PS Store in contemporanea con il lancio dell'espansione Overture; oppure il meraviglioso remake di Silent Hill 2, che con uno sconto del 40% non è mai stato così conveniente. E poi ci sono Dynasty Warriors: Origins, Ninja Gaiden 2 Black e Resident Evil Village.

Lies of P Grazie agli sconti per il Summer Game Fest, Lies of P tocca il suo prezzo più basso di sempre su PlayStation Store, vale a dire 29,99€ anziché 59,99€, e lo fa in concomitanza con il lancio dell'attesa espansione Overture, che aggiunge alla campagna originale decine di ore extra di sfide, esplorazione, nuovi personaggi e scenari assolutamente iconici che fanno luce sul passato della città di Krat. Inutile dire che si tratta di un'occasione da non perdere per chi aveva già previsto di acquistare lo splendido soulslike sviluppato da Round8 Studio e liberamente ispirato a "Le Avventure di Pinocchio" di Carlo Collodi: un titolo che ha sorpreso tutti per le sue molteplici qualità, per una direzione artistica davvero magnifica e per un sistema di combattimento ricco di interessanti sfaccettature. Al comando di un burattino senza nome, unico automa che non è finito vittima della follia che ha colpito tutte le marionette di Krat, spingendole a uccidere i propri padroni umani, dovremo ritrovare il nostro creatore, il geniale Geppetto, e seguire insieme a lui un percorso che ci condurrà a visitare luoghi man mano differenti nel tentativo di scoprire la verità sulla sanguinaria rivolta delle macchine. Uno dei boss di Lies of P Se avete letto la nostra recensione di Lies of P, saprete già che ci troviamo di fronte a un action RPG solidissimo, ricco di atmosfera, con boss fight assolutamente spettacolari e una struttura che richiama in maniera molto fedele la tradizione stabilita dalle produzioni firmate FromSoftware.

Silent Hill 2 Anche nel caso di Silent Hill 2 la nuova promozione arriva in concomitanza con un annuncio molto importante, quello del remake dell'originale Silent Hill, nuovamente affidato alle cure di Bloober Team. Lo sconto per il rifacimento del secondo capitolo raggiunge il 40% e consente di portarsi a casa l'inquietante avventura di James Sunderland a 41,99€ anziché 69,99€. James, il protagonista di Silent Hill 2 L'uomo si ritrova fra le nebbiose strade di Silent Hill dopo aver ricevuto una lettera da sua moglie Mary, che a quanto pare lo sta aspettando "nel loro posto speciale". Il problema è che Mary è morta tre anni prima, dunque chi ha scritto quel messaggio? James è determinato a scoprirlo ma in cuor suo non vuole abbandonare l'assurda speranza che la donna che ama sia ancora viva, in qualche modo. Lungo il cammino incontra personaggi afflitti e contorti come la misteriosa Maria, che somiglia in maniera incredibile a Mary. Non si tratta però delle uniche figure presenti all'interno di una città che si rivela rapidamente una trappola da incubo per chi ha la sventura di visitarla, popolata da creature violente e raccapriccianti, sempre pronte a lanciarsi all'assalto. Una sequenza di combattimento in Silent Hill 2 Dovremo dunque difenderci come possiamo e risolvere nel frattempo gli enigmi che ci consentiranno di spingerci più avanti nella trama, rivelando man mano i segreti del luogo in cui ci troviamo e la verità su Mary: abbiamo parlato di questo e altro nella nostra recensione di Silent Hill 2.

Dynasty Warriors: Origins Dopo l'esperimento open world fallito con il nono capitolo, Dynasty Warriors: Origins si pone finalmente come una piccola rivoluzione per la serie targata Koei Tecmo, che si rinnova semplicemente ammodernando le sue meccaniche e puntando a un racconto alternativo del Romanzo dei Tre Regni e dei suoi iconici protagonisti, introducendo un protagonista inedito e misterioso che si unisce alla lotta per l'unificazione della Cina. Una combo spettacolare in Dynasty Warriors: Origins Disponibile grazie alle offerte del Summer Game Fest a 61,59€ anziché 79,99€, forte dunque di una riduzione del 23% che non vi cambierà la vita ma andrà a smussare un po' gli spigoli del prezzo pieno, rendendo la cifra più amichevole, il gioco riprende la formula uno-contro-mille tipica dei Musou ma lo fa utilizzando un impianto più solido e convincente, dotato di un grado di sfida dignitoso. Non potremo dunque sbaragliare migliaia di nemici indiscriminatamente e senza alcuna preoccupazione, come accade da sempre in Dynasty Warriors, bensì ci troveremo a dover utilizzare un pizzico di strategia e di pianificazione per portare le nostre offensive, ricorrendo alla schivata o alle parate perfette per aprire un varco nella difesa degli avversari più importanti e pericolosi. Avete letto la nostra recensione di Dynasty Warriors: Origins?

Ninja Gaiden 2 Black Prezzo più basso di sempre su PlayStation Store anche per Ninja Gaiden 2 Black, l'eccellente remake dell'iconico action game sviluppato da Team Ninja, che è stato ricostruito in Unreal Engine 5 conservando però l'impianto originale e le sue animazioni: un compromesso che si rivela efficace e rinfresca quanto basta i personaggi, gli scenari e gli effetti di un'esperienza ancora oggi impegnativa e godibilissima. Ryu Hayabusa in Ninja Gaiden 2 Black Con gli sconti il prezzo del gioco scende a 34,99€ anziché 49,99€, facendo risparmiare il 30% e fornendo la spinta necessaria per catapultarsi nuovamente nelle frenetiche e spettacolari battaglie che vedono protagonista l'invincibile Ryu Hayabusa, ma anche personaggi extra come Momiji, Rachel e Ayane, che potremo controllare all'interno di determinate missioni. Volete saperne di più prima di procedere all'acquisto? Ecco la nostra recensione di Ninja Gaiden 2 Black.