Terminator: Dark Fate - Defiance, abbiamo provato due nuove missioni scoprendo un titolo diverso

Così ci addentriamo nella quarta missione , chiamata Abiquiu, che ci mostra tutte le sfaccettature del gioco, celate fino a questo momento. L'obiettivo principale è abbastanza lineare: cercare risorse e sopravvissuti per farli unire ai Founder, la nostra fazione. Quindi ci addentriamo con le nostre poche unità nel territorio di una cittadina distrutta dalla Legione. Qui non troviamo però solo combattimenti, ma personaggi con cui parlare, fazioni con cui contrattare, piccole missioni da svolgere, tutte esauribili all'interno della mappa stessa, e delle scelte da compiere. In particolare dobbiamo decidere da che parte stare: con il Movement, una milizia civile che si è organizzata per combattere le macchine, o con tal Balzano, una specie di boss mafioso che sta sfruttando il caos per prosperare. All'interno del quadro trovano spazio anche altri personaggi, come un anziano, che dopo averlo aiutato ci ha dato accesso a delle unità supplementari, o come Kondo, un tipo stravagante quanto prezioso, alla ricerca di sua moglie, che ritiene essere stata catturata dalle macchine. Asseconderemo la sua apparente follia?

Arriviamo subito al punto: lì dove le prime tre missioni erano semplicemente introduttive e, come tali andavano vissute, quindi come necessarie ma inevitabilmente didascaliche rispetto al gameplay vero e proprio, le due missioni che abbiamo avuto modo di provare ci hanno mostrato quello che Terminator: Dark Fate - Defiance vuole essere, ossia un ampliamento della formula degli strategici in tempo reale. La prima novità che abbiamo incontrato è la schermata di gestione dell'esercito , che appare subito dopo la terza missione. Qui possiamo vedere una mappa della regione in cui ci troviamo, esaminare le missioni disponibili e riorganizzare le truppe spendendo risorse per curare i feriti, acquistare munizioni e riparare i veicoli. Lo scenario è esattamente quello che avevamo lasciato alla fine della terza missione: la Legione ha sconfitto i Founder, che ora devono cercare nuovi alleati.

Fazioni e scelte

Le macchine dispongono di una grossa potenza di fuoco

Insomma, tutto quello che succede sul campo di battaglia ha una forte impronta narrativa e concede al giocatore un certo livello decisionale, dandogli indubbi vantaggi nell'esplorare i punti di interesse che vengono evidenziati a mano a mano che si incontrano nuovi personaggi o si svolgono determinate azioni. Quindi il gameplay non è solo uno spostare le truppe di qua e di là, elaborando tattiche per contrastare i nemici, ma è più articolato, tanto che per superare una missione può volerci anche più di un'ora ed è possibile rigiocarla sperimentando soluzioni alternative. A confermare la struttura più aperta delle missioni, rispetto agli strategici in tempo reale tradizionali, ci ha pensato anche la quinta missione, chiamata Near Santa Fe, in cui abbiamo avuto a che fare con altri esponenti del Movement, che abbiamo aiutato nell'ardua impresa di fermare dei convogli di robot diretti a Oklahoma, in supporto di altre macchine impegnate in una battaglia furiosa.

Il lato narrativo è più sviluppato di quello che pensassimo

Anche qui abbiamo incontrato altre fazioni: una chiamata Integrators, molto guardinga contro chiunque attraversi il suo territorio, da cui abbiamo ottenuto una missione che ci ha portato a conoscere i Minutemen, degli ex detenuti che usano una prigione come base. Inoltre abbiamo salvato un certo personaggio che ci ha fornito supporto aereo nella parte finale, dandoci un prezioso aiuto contro le macchine.

Naturalmente abbiamo anche combattuto. I nemici sono onnipresenti, com'è giusto che sia. C'è da dire che l'esito degli scontri può variare molto a seconda delle scelte fatte, ossia da quante risorse si hanno a disposizione e dal posizionamento dei nostri uomini. Sfruttare gli edifici come copertura rimane sempre un'ottima idea, così come cercare di anticipare le mosse degli avversari, sfruttando a volte i suggerimenti dati dalle fazioni con cui abbiamo legato.

In Terminator: Dark Fate Defiance bisogna imparare a tenere la posizione

Ad esempio abbiamo rigiocato la prima missione due volte, parteggiando una volta con Balzano e una volta con il Movement, trovando delle differenze abbastanza marcate nelle fasi difensive, sia per il posizionamento, sia per la qualità delle truppe disponibili. In un caso, inoltre, si è anche sbloccata una missione aggiuntiva, che ci ha consentito di ricucire i rapporti con una certa fazione, con cui abbiamo poi collaborato nella missione successiva. Le fasi di combattimento sono quelle in cui ritornano maggiormente i concetti appresi nelle missioni tutorial. Peccato solo per qualche difficoltà di selezione delle truppe, a causa dell'interfaccia utente che non rende proprio immediato capire chi si è selezionato e chi no. Mentre si esplora il problema è relativo, ma mentre si combatte sarebbe meglio che tutto fosse più chiaro.