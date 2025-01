I leak di Nintendo Switch 2 hanno rovinato l'annuncio, per gli analisti che spiegano il problema

Nintendo Switch 2 è stato svelato ufficialmente questa settimana dopo svariate fughe di notizie e indiscrezioni. Il risultato è che il trailer ha in pratica solo confermato ciò che i fan si aspettavano dalla piattaforma, il che ha potenzialmente rovinato l'annuncio secondo un analista.

"È stato un vero peccato per Nintendo che negli ultimi giorni siano trapelate così tante informazioni sul design e persino sulle funzioni: l'impressione che ho avuto è che non ci siano state sorprese e che non ci sia stato qualcosa in grado di attrarre l'attenzione", ha dichiarato Serkan Toto, analista del settore.