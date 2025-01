Nintendo non è felice dei leak di Switch 2 ma i suoi piani non cambiano, dice un esperto della compagnia

In questo periodo stanno circolando svariati leak dedicati a Nintendo Switch 2 . Sono reali? Sono falsi? Poco conta, perché certamente a Nintendo non farà piacere vedere questi contenuti circolare, ma pare che quanto sta accadendo non cambierà di una virgola i piani della compagnia giapponese.

L'opinione dell'ex-Nintendo sui leak di Switch 2

In un video disponibile tramite il suo Patreon a pagamento, Ellis spiega: "Una cosa che cerchiamo sempre di trasmettere è il valore che Nintendo attribuisce al piano a lungo termine piuttosto che all'opportunità a breve termine: decidere di cambiare la data di annuncio di Switch 2 sarebbe una scelta a breve termine". In altre parole, secondo Ellis Nintendo non si fa condizionare da cose come un leak, perché ragiona sul lungo termine e quello che sta accadendo non è poi così importante.

La locandina del Patreon di Kit e Krysta

Aggiunge anche: "Una buona domanda da porsi è: ciò che sta accadendo ora creerà dei problemi ai prossimi anni di Switch 2? Penso che la risposta sia no, probabilmente no. Non è un buon momento per loro, è un momento scomodo, non amano quello che sta accadendo, ma nel momento in cui avranno annunciato la console, mostrato i giochi e dato il via alla gara e condiviso le informazioni ufficiali... un sacco di quello che sta accadendo sarà un problema del passato."

Dice anche che "la cosa più importante" è che nessun gioco di Nintendo Switch 2 sia finito tra i leak, ma probabilmente Nintendo non deve preoccuparsi perché i suoi giochi first-party "non vengono prodotti da una fabbrica in Cina".

Aggiunge infine che Nintendo probabilmente non vorrà presentare la console durante i giorni dell'inaugurazione del Presidente degli Stati Uniti, ma successivamente ogni momento sarà buono.

Ovviamente queste sono solo opinioni di una persona sì esperta delle strategie di Nintendo ma che non è più parte della compagnia. Nel frattempo, vi segnaliamo che Nintendo Switch 2 verrà annunciato con un semplice teaser, per un giornalista.