FragPunk annunciato con un trailer all'Xbox Showcase, è uno hero shooter multiplayer 5v5

Il gioco sarà disponibile nel corso del 2025 su PC e Xbox (l'approdo su PS5 non è stato confermato per il momento) ed è stato presentato con un primo trailer che ci offre un piccolo assaggio delle dinamiche di gioco.

Carte e proiettili

Come possiamo vedere nel filmato, in FragPunk i giocatori possono assumere i panni di vari eroi, ognuno specializzato in ambiti differenti e dotato di abilità uniche. In partita si possono utilizzare varie carte per attivare degli effetti che hanno un grande impatto sulle dinamiche di gioco.

Ad esempio, la carta "Strange Herbs" fa crescere della fitta vegetazione in tutta la mappa, riducendo drasticamente la visibilità e avvantaggiando i personaggi specializzati nello stealth. "Big Heads", invece, ingigantisce le teste dei nemici all'inverosimile, per la gioia dei personaggi con fucile da cecchino.