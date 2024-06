La beta di Mecha Break è stata annunciata con uno spettacolare trailer del gameplay

Il risultato finale sembra una sorta di incrocio fra Gundam e Macross , e non potremmo essere più contenti di questa palesi influenze, collocate all'interno di un impianto sparatutto esaltante, capace di mettere in scena combattimenti di grandissimo impatto visivo.

In arrivo nel corso del 2025 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, Mecha Break ha mostrato anche stavolta la sua azione adrenalinica, fatta di scontri veloci e armi devastanti che è possibile utilizzare mentre si pilota un potente robot trasformabile in aereo.

Fra poche settimane potremo provarlo

Rivelato nel corso dei The Game Awards 2023, Mecha Break si avvicina dunque all'appuntamento con la beta, che come detto si svolgerà ad agosto e consentirà finalmente di provare con mano questa entusiasmante esperienza, così da valutarne i presupposti.

In Mecha Break potremo scegliere fra vari mech differenti, divisi in categorie che si prestano ad approcci come i colpi dalla distanza, la ricognizione, il supporto o il corpo a corpo, conservando però in tutti i casi la rapidità e l'agilità della loro forma ibrida.

Il gioco ci permetterà di unirci a squadre composte da tre o sei giocatori e prendere parte a coinvolgenti battaglie in cui dare fondo a tutte le nostre abilità, anche nell'ambito di una modalità Battle Royale aperte a un massimo di sessanta partecipanti.

Insomma, l'appuntamento con Mecha Break è fissato al prossimo agosto per la beta e al 2025 per il lancio ufficiale.