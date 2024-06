Flintlock: The Siege of Dawn, il trailer dell'Xbox Showcase ha annunciato anche la data di uscita

All'Xbox Games Showcase 2024 abbiamo rivisto anche Flintlock: The Siege of Dawn, il particolare action RPG in terza persona di A44 Games e Kepler Interactive che ha ora una data di uscita precisa: arriverà il 18 luglio 2024 su PC, PlayStation e Xbox, e sarà disponibile al day one anche su Game Pass.

Il gioco l'abbiamo già visto a più riprese in diverse altre occasioni, ma ormai è praticamente pronto per il lancio: a un mese dall'uscita fissata, torniamo dunque a vederlo in azione con questo nuovo video pieno di azione e costruito su diverse scene di gameplay montate insieme.

Flintlock è ambientato nel mondo fantastico di Kyon, che presenta caratteristiche molto originali rispetto ai classici fantasy, con elementi eclettici che si riflettono anche nelle caratteristiche del gioco.