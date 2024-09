Slitterhead protagonista di un trailer commentato da Keiichiro Toyama al TGS 2024

Questa peculiarità dona al gameplay del titolo di Toyama uno spunto particolare , con interessanti risvolti strategici durante i combattimenti visto che è possibile passare in qualsiasi momento da un corpo all'altro e portare così attacchi da diverse angolazioni.

Per la precisione, il protagonista di Slitterhead è un'entità priva di corpo, Hyoki: una sorta di spirito in grado di possedere il corpo degli esseri viventi e sfruttarne le capacità per dare la caccia agli Slitterhead, che sono appunto i mostri di cui sopra.

Horror e azione insieme

In uscita l'8 novembre su PC, PlayStation e Xbox, Slitterhead unisce tematiche horror e azione spettacolare, presentandosi dunque come una sorta di evoluzione rispetto agli impianti a cui Toyama ha lavorato in passato, decisamente meno propensi ad approcci di questo tipo.

Come evidenziato in questo nuovo video per il Tokyo Game Show, l'esperienza sembra funzionare molto bene e potrebbe offrire delle grandi sorprese, consegnandoci meccaniche originali abbinate, speriamo, a una struttura sufficientemente corposa da supportarle.

Per saperne di più sul nuovo titolo di Toyama, date un'occhiata al nostro speciale dedicato a Slitterhead.