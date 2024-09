All You Need is Help lanciato durante l'evento del Tokyo Game Show 2024 di Xbox

In occasione dell'evento Xbox al Tokyo Game Show 2024, è stato lanciato a sorpresa All You Need is Help, il nuovo gioco di Q-Games per PlayStation, Xbox e PC. Stiamo parlando degli autori di classici come PixelJunk Monsters e PixelJunk Shooter.

Si tratta di un gioco cooperativo multigiocatore dallo stile davvero peculiare, in cui delle creature morbide dalla forma di tetramini (ma non solo), collaborano per finire i livelli.

Una delle caratteristiche principali, che dà anche il titolo al gioco, è la possibilità di chiedere aiuto per superare le situazioni più difficili. Considerate che è pensato per la cooperazione tra giocatori (quattro), quindi non può essere giocato da soli.

Nel filmato visto al Tokyo Game Show, si possono ammirare diverse sequenze di gioco, nonché ascoltare la bellissima e delicatissima colonna sonora.