Un trailer del gameplay per The Starbites - Taste of Desert al TGS 2024

The Starbites - Taste of Desert è stato mostrato con un nuovo trailer del gameplay al Tokyo Game Show 2024, durante l'evento organizzato da Xbox. Il gioco uscirà nel corso di quest'anno su PC, PS5 e Xbox Series X|S, ma non ha ancora una data di lancio ufficiale.

Annunciato alcuni mesi fa ma passato un po' in sordina, The Starbites - Taste of Desert è un RPG in cui vestiamo i panni di una giovane esploratrice in azione sul pianeta desertico di Bitter, che un giorno entra in contatto con un misterioso manufatto che le cambia la vita per sempre.

Durante la campagna avremo modo di visitare il pianeta e la sua città più rappresentativa, Delight City: una torre che pian piano viene coperta dalla sabbia ma in cui vivono persone libere, che praticano il baratto alla ricerca di risorse e oggetti utili.

Sfruttando questa possibilità avremo modo di far crescere il nostro personaggio e migliorare le sue capacità, così da riuscire a sopravvivere agli scontri sempre più feroci con cui dovremo cimentarci nel corso dell'avventura, battendo potenti boss per guadagnare nuovi alleati.