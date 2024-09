Meta Quest 3S con Batman Arkham Shadow e 3 mesi di Quest+ è in prenotazione su Amazon

Su Amazon Italia è ora possibile fare la prenotazione di Meta Quest 3S da 128 GB, con una copia di Batman: Arkham Shadow in omaggio e un prova di tre mesi dell'abbonamento Meta Quest+ . Il prezzo è 329,99€ e la data di uscita è il 15 ottobre 2024. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Si tratta come sempre di una prenotazione a prezzo minimo garantito , ovvero in caso venga applicato uno sconto dopo il vostro ordine, il nuovo prezzo più basso sarà automaticamente assegnato alla vostra prenotazione. Il visore è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche di Meta Quest 3S

Questo nuovo visore è pensato come punto di accesso a prezzo più basso per la VR di Meta. Usa un Qualcomm Snapdragon XR2 Gen 2 abbinato a 8 GB di RAM, ha 4,5 volte la risoluzione del precedente Meta Quest 2 (pari a 1832 x 1920 pixel per occhio), con 773 pixel per centimetro quadrato e un campo visivo di 96 gradi.

Il visore è pensato per giocare, allenarsi, usare app di intrattenimento e anche spazi sociale VR

All'interno della confezione ci sono inoltre i due controller Touch Plus con cinturini da polso, dotati della funzionalità di tracking delle mani. Come già detto, otterrete anche il gioco Batman Arkham Shadow e tre mesi di accesso al servizio Meta Quest+, che dà accesso a giochi gratuiti ogni mese.