La serie animata Avatar diventerà un videogioco AAA, con una nuovi personaggi e storia: i dettagli

IGN USA ha svelato che Avatar: La Leggenda di Aang diventerà un videogioco AAA, per la prima volta per la saga. A guidare il progetto vi sono Paramount Game Studios e Saber Interactive. Si tratterà di un gioco di ruolo d'azione.

Le dichiarazioni dei creatori del gioco di Avatar

Secondo i creatori, sarà "il più grande videogioco legato a questo franchise". Sarà pubblicato sia su PC che su console e racconterà una nuova storia, creata in "stretta collaborazione" con Avatar Studios, la divisione aperta dai creatori dello show originale Michael DiMartino e Bryan Konietzko nel 2021 con l'obiettivo di espandere l'universo di Avatar.

Aang, protagonista della prima serie animata di Avatar

Il gioco metterà i giocatori nei panni di un "nuovissimo Avatar mai visto prima" e si svolgerà migliaia di anni nel passato. Secondo Paramount e Saber, i giocatori "possono aspettarsi di essere immersi in un mondo vibrante, di padroneggiare tutti e quattro gli elementi, di impegnarsi in combattimenti dinamici insieme ai compagni e di sperimentare le sfide e le decisioni che derivano dall'essere il custode dell'equilibrio nel mondo". Aggiunge che, dal punto di vista della storia, presenterà elementi sia nuovi che familiari per i fan del franchise.

"Sappiamo che i fan più fedeli di Avatar: La Leggenda di Aang desiderano altre storie che li portino nell'universo della serie e, attraverso il gioco, siamo in grado di espandere la costruzione del mondo e di permettere ai fan di sperimentare i nuovi contenuti in modo completamente coinvolgente", ha dichiarato Doug Rosen, SVP, Games and Emerging Media di Paramount. "Saber Interactive ha una comprovata esperienza nel dare vita a giochi basati su note IP e siamo entusiasti di co-finanziare questo titolo AAA insieme a loro e di permettere ai fan di sperimentare questo mondo in prima persona".

"In Saber siamo tutti veri e propri fan delle IP con cui lavoriamo", ha dichiarato Josh Austin, Head of IP Development & Licensing di Saber Interactive. "I membri del nostro team sono alcuni dei creativi più devoti e appassionati in circolazione ed è un onore unire le forze con Avatar Studios e Paramount Games per espandere ulteriormente l'universo di Avatar Legends nei videogiochi. Questa struttura di co-finanziamento unica è il risultato della nostra collaborazione in continua espansione con Paramount, iniziata più di dieci anni fa con WWZ, e siamo entusiasti di tutto ciò che si prospetta all'orizzonte".

Questo nuovo gioco non va confuso con quello in sviluppo presso Maximum Games.