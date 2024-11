Arc Raiders svela il suo gameplay in un video che spiega vari aspetti dell'extraction shooter

Embark Studios ha pubblicato un lungo video gameplay per Arc Raiders, che in oltre sei minuti spiega diversi aspetti di questo particolare extraction shooter che promette di diventare un nuovo riferimento per questo particolare sotto-genere in crescente popolarità.

Il video fa riferimento a un "early tech test gameplay", una prova effettuata su una versione ancora preliminare del gioco nel corso del mese scorso, ma può già fornire un'idea molto dettagliata delle caratteristiche di Arc Raiders, che sembrano essere alquanto interessanti.

Si tratta di uno sparatutto PvPvE che ci vede prendere parte di battaglie all'interno di una squadra composta da tre Raiders, alle prese con le minacce celate all'interno di Buried City, un'ambientazione futuristica e post-apocalittica.